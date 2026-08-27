Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Tel Aviv und Atalanta Bergamo ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Tel Aviv und Atalanta Bergamo ist 0:1.
93'
Chico (Hapoel Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Chico (Hapoel Tel Aviv).
91'
Handspiel von Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Foul von Federico Cassa (Atalanta Bergamo).
89'
Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv).
88'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Stav Turiel (Hapoel Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Stav Turiel (Hapoel Tel Aviv) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
84'
Wechsel Atalanta Bergamo. Federico Cassa kommt für Nicola Zalewski.
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84'
Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv).
82'
Vorbeigeschossen. Stav Turiel (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
82'
Ball pariert. Mor Buskila (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
82'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Scalvini.
82'
Ball abgeblockt. Stav Turiel (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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82'
Ball abgeblockt. Yonatan Ferber (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Dappa.
81'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Yonatan Ferber kommt für Falcão.
81'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Daniel Dappa kommt für Emmanuel Boateng.
80'
Éderson (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv).
80'
Ball pariert. Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Stav Turiel.
79'
Ball pariert. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
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77'
Ball pariert. Chico (Hapoel Tel Aviv) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Doron Leidner mit einer Flanke.
77'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. El Yam Kancepolsky kommt für Andrian Kraev.
77'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Mor Buskila kommt für Omri Altman.
76'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Raoul Bellanova.
72'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Tel Aviv und Atalanta Bergamo ist 0:1. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
72'
Ball abgeblockt. Lorenzo Bernasconi (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Marcus Coco.
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71'
Wechsel Atalanta Bergamo. Gianluca Scamacca kommt für Nikola Krstovic.
71'
Wechsel Atalanta Bergamo. Lorenzo Bernasconi kommt für Sead Kolasinac.
71'
Foul von Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv).
71'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
68'
Fernand Mayembo (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball pariert. Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Raoul Bellanova mit einer Flanke.
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66'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Stav Turiel kommt für Douglas Owusu.
64'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
64'
Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Falcão.
62'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Chico.
62'
Ball abgeblockt. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
60'
Wechsel Atalanta Bergamo. Charles De Ketelaere kommt für Giacomo Raspadori.
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60'
Wechsel Atalanta Bergamo. Mario Pasalic kommt für Lazar Samardzic.
60'
Fernand Mayembo (Hapoel Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Fernand Mayembo (Hapoel Tel Aviv).
60'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo).
54'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit dem Kopf.
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51'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Marcus Coco.
49'
Doron Leidner (Hapoel Tel Aviv) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
48'
Fernand Mayembo (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo).
47'
Falcão (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo).
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47'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Falcão.
46'
Ball abgeblockt. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Krstovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Tel Aviv und Atalanta Bergamo ist 0:0.
46'
Doron Leidner (Hapoel Tel Aviv) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
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45'
Ball abgeblockt. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazar Samardzic.
38'
Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo).
37'
Omri Altman (Hapoel Tel Aviv) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo).
37'
Foul von Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv).
37'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv).
34'
Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo).
34'
Vorbeigeschossen. Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lazar Samardzic mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Chico.
33'
Ball abgeblockt. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Gaetano.
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29'
Vorbeigeschossen. Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Emmanuel Boateng.
27'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Raoul Bellanova.
25'
Foul von Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv).
25'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball abgeblockt. Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Omri Altman mit einer Flanke.
24'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Éderson.
24'
Ball abgeblockt. Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Douglas Owusu mit einer Flanke.
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23'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Scalvini.
21'
Vorbeigeschossen. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
19'
Falcão (Hapoel Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte.
19'
Foul von Falcão (Hapoel Tel Aviv).
19'
Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Falcão (Hapoel Tel Aviv).
18'
Éderson (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Ball pariert. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Raoul Bellanova.
12'
Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
11'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Douglas Owusu (Hapoel Tel Aviv).
9'
Vorbeigeschossen. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lazar Samardzic mit einer Flanke.
8'
Foul von Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv).
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8'
Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Douglas Owusu mit einer Flanke.
4'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Odilon Kossounou.
3'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Éderson.
3'
Ball abgeblockt. Douglas Owusu (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emmanuel Boateng.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hapoel Tel Aviv und Atalanta Bergamo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.