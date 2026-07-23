Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Tel Aviv und Ludogorets Razgrad ist 1:0.
45'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Tel Aviv und Ludogorets Razgrad ist 1:0. Omri Altman (Hapoel Tel Aviv) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Stav Turiel.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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37'
Filip Kaloc (Ludogorets Razgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hapoel Tel Aviv und Ludogorets Razgrad.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.