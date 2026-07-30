Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HB Tórshavn und FC Motherwell ist 0:3.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen HB Tórshavn und FC Motherwell ist 0:3.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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80'
Wechsel FC Motherwell. Ewan Wilson kommt für Martin Moormann.
79'
Wechsel HB Tórshavn. Jógvan í Lon kommt für Heri Mohr.
73'
Wechsel FC Motherwell. Tawanda Maswanhise kommt für Mikey Booth.
73'
Wechsel FC Motherwell. Olly Whyte kommt für Lukas Fadinger.
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71'
Wechsel HB Tórshavn. Storm Pettersen kommt für Jákup Thomsen.
61'
Wechsel HB Tórshavn. Ejvind Mouritsen kommt für Ári Jónsson.
61'
Wechsel HB Tórshavn. Moses Ebiye kommt für Dan í Soylu.
61'
Wechsel HB Tórshavn. Hedin Hansen kommt für Áki Johannesen.
58'
Wechsel FC Motherwell. Luca Ross kommt für Willy Vogt.
58'
Wechsel FC Motherwell. Emmanuel Longelo kommt für Regan Charles-Cook.
50'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen HB Tórshavn und FC Motherwell ist 0:3. Dylan Williams (FC Motherwell) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ibrahim Said.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HB Tórshavn und FC Motherwell ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
36'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen HB Tórshavn und FC Motherwell ist 0:2. Regan Charles-Cook (FC Motherwell) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Dylan Williams.
25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen HB Tórshavn und FC Motherwell ist 0:1. Lukas Fadinger (FC Motherwell) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen HB Tórshavn und FC Motherwell.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.