Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 2:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 2:3.
96'
Abseits AS Monaco. Mathys Detourbet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Folarin Balogun im Abseits.
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96'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Teze.
94'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 2:3. Folarin Balogun (AS Monaco) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Mamadou Coulibaly mit einem Steilpass.
93'
Ball abgeblockt. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
92'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Finlay Pollock.
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91'
Vorbeigeschossen. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Anis Soubeir.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Mathys Detourbet (AS Monaco).
90'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball abgeblockt. Mathys Detourbet (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anis Soubeir.
89'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mamadou Coulibaly (AS Monaco).
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87'
Wechsel AS Monaco. Anis Soubeir kommt für Matthis Abline.
86'
Wechsel Heart of Midlothian. James Wilson kommt für Cláudio Braga.
83'
Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte.
83'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Rogers Mato.
83'
Ball abgeblockt. Mathys Detourbet (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Folarin Balogun.
83'
Folarin Balogun (AS Monaco) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Jamie McCart (Heart of Midlothian).
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81'
Wechsel Heart of Midlothian. Finlay Pollock kommt für Sabah Kerjota.
77'
Foul von Flávio Nazinho (AS Monaco).
77'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Heart of Midlothian. Josh McPake kommt für Sabri Guendouz.
75'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte.
75'
Mamadou Coulibaly (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
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74'
Handspiel von Matthis Abline (AS Monaco).
74'
Vorbeigeschossen. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
74'
Ball abgeblockt. Laurent Mendy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Abseits AS Monaco. Jordan Teze spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathys Detourbet im Abseits.
69'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Heart of Midlothian.
68'
Mathys Detourbet (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Mathys Detourbet (AS Monaco).
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68'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Vorbeigeschossen. Mathys Detourbet (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jordan Teze mit einem langen Ball.
67'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Cláudio Braga.
66'
Ball pariert. Matthis Abline (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
65'
Flávio Nazinho (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
64'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Beau Reus.
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64'
Ball pariert. Jordan Teze (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Folarin Balogun.
64'
Wechsel AS Monaco. Mamadou Coulibaly kommt für Edan Diop aufgrund einer Verletzung.
64'
Wechsel AS Monaco. Mathys Detourbet kommt für Christian Mawissa.
63'
Ball abgeblockt. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cláudio Braga.
63'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Edan Diop (AS Monaco).
60'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Rogers Mato.
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60'
Ball abgeblockt. Edan Diop (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Folarin Balogun.
59'
Abseits Heart of Midlothian. Jamie McCart spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pierre Landry Kaboré im Abseits.
57'
Wechsel AS Monaco. Flávio Nazinho kommt für Vanderson.
57'
Wechsel AS Monaco. Ilies Belmokhtar kommt für Takumi Minamino.
56'
Ball pariert. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
51'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pierre Landry Kaboré.
50'
Christian Mawissa (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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50'
Foul von Christian Mawissa (AS Monaco).
50'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Hrádecky.
48'
Foul von Edan Diop (AS Monaco).
48'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball abgeblockt. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ball abgeblockt. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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47'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Sadibou Sané.
47'
Vorbeigeschossen. Matthis Abline (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jordan Teze.
45'
Wechsel Heart of Midlothian. Blair Spittal kommt für Matthew Gillies.
45'
Wechsel Heart of Midlothian. Rogers Mato kommt für Christian Borchgrevink.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 2:2.
48'
Vorbeigeschossen. Jordi Altena (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
46'
Foul von Takumi Minamino (AS Monaco).
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46'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits AS Monaco. Eric Dier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Mawissa im Abseits.
44'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 2:2. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links nach einer Standardsituation.
43'
Takumi Minamino (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Takumi Minamino (AS Monaco).
43'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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41'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 1:2. Edan Diop (AS Monaco) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Folarin Balogun.
39'
Ball pariert. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pierre Landry Kaboré.
38'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Vanderson.
37'
Foul von Vanderson (AS Monaco).
37'
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Matthis Abline (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Laurent Mendy (Heart of Midlothian).
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32'
Vorbeigeschossen. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Takumi Minamino.
28'
Matthis Abline (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Matthis Abline (AS Monaco).
28'
Laurent Mendy (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cláudio Braga mit einer Flanke.
27'
Foul von Vanderson (AS Monaco).
27'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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25'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 1:1. Folarin Balogun (AS Monaco) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
23'
Elfmeter für AS Monaco. Matthis Abline wurde im Strafraum gefoult.
23'
Jamie McCart verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
20'
Ball pariert. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pierre Landry Kaboré.
19'
Foul von Matthis Abline (AS Monaco).
19'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Denis Zakaria (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
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15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco ist 1:0. Jordi Altena (Heart of Midlothian) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Sabah Kerjota nach einer Standardsituation.
15'
Ball pariert. Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
14'
Foul von Christian Mawissa (AS Monaco).
14'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cláudio Braga.
7'
Vorbeigeschossen. Christian Mawissa (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
5'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Laurent Mendy.
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5'
Ball abgeblockt. Edan Diop (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Takumi Minamino.
3'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Stuart Findlay.
2'
Edan Diop (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Matthew Gillies (Heart of Midlothian).
1'
Matthis Abline (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Heart of Midlothian und AS Monaco.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.