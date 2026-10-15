Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und FC Nordsjaelland ist 1:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und FC Nordsjaelland ist 1:1.
93'
Ball abgeblockt. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Malachi Fagan-Walcott.
93'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Sabah Kerjota (Heart of Midlothian).
89'
Vorbeigeschossen. JJ Williams (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Malachi Fagan-Walcott mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
89'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
89'
Rogers Mato (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
88'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Wechsel Heart of Midlothian. Jordi Altena kommt für Oisin McEntee.
87'
Wechsel Heart of Midlothian. Rogers Mato kommt für Josh McPake.
87'
Wechsel Heart of Midlothian. Stephen Kingsley kommt für Harry Milne.
86'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und FC Nordsjaelland ist 1:1. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Juho Lähteenmäki.
85'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
84'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Justin Janssen.
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83'
Wechsel FC Nordsjaelland. Villum Berthelsen kommt für Victor Nelsson.
82'
Foul von Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland).
82'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Heart of Midlothian. JJ Williams kommt für James Wilson.
76'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).
76'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
74'
Vorbeigeschossen. Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
73'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
73'
Oisin McEntee (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel FC Nordsjaelland. Hjalte Boe Rasmussen kommt für Alexander Lind.
71'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
71'
James Wilson (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Ball pariert. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexander Lind.
71'
Victor Nelsson (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
70'
Wechsel Heart of Midlothian. Sabah Kerjota kommt für Cláudio Braga.
70'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
70'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).
68'
Foul von Tobias Salquist (FC Nordsjaelland).
68'
James Wilson (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Harry Milne (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Harry Milne (Heart of Midlothian).
64'
Wechsel FC Nordsjaelland. Nicklas Røjkjær kommt für Mark Brink.
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64'
Wechsel FC Nordsjaelland. Mamadou Sadio kommt für Runar Norheim.
64'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Harry Milne (Heart of Midlothian).
63'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
60'
Vorbeigeschossen. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Josh McPake.
59'
Ball abgeblockt. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
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56'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Salquist.
55'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
55'
Jamie McCart (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball pariert. Alexander Lind (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Adel mit einem Steilpass.
54'
Vorbeigeschossen. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
53'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Harry Milne.
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52'
Ball pariert. Calvin Miller (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Laurent Mendy mit einem langen Ball.
51'
Abseits Heart of Midlothian. James Wilson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Laurent Mendy im Abseits.
49'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
49'
Mark Brink (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
James Wilson (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von James Wilson (Heart of Midlothian).
47'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und FC Nordsjaelland ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Hansen.
45'
Ball pariert. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Harry Milne.
45'
Ball pariert. Jamie McCart (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
45'
Ball pariert. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Christian Borchgrevink mit einer Flanke.
44'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Justin Janssen.
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44'
Ball abgeblockt. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cláudio Braga.
43'
Victor Nelsson (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
43'
Handspiel von Victor Nelsson (FC Nordsjaelland).
43'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christian Borchgrevink nach einem Konter.
39'
Harry Milne (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
36'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
33'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und FC Nordsjaelland ist 1:0. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Jamie McCart mit dem Kopf nach einer Ecke.
33'
Ball abgeblockt. Laurent Mendy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke.
32'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Victor Nelsson.
32'
Ball abgeblockt. Harry Milne (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josh McPake.
32'
Vorbeigeschossen. James Wilson (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
30'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Harry Milne.
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30'
Ball abgeblockt. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Prince Amoako.
29'
Ball pariert. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
27'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Jamie McCart.
24'
Foul von Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).
24'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Laurent Mendy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
23'
Prince Amoako (FC Nordsjaelland) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Ibrahim Adel nach einem Konter.
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22'
Vorbeigeschossen. Laurent Mendy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
21'
Foul von Laurent Mendy (Heart of Midlothian).
21'
Alexander Lind (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Harry Milne (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
17'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Laurent Mendy.
16'
Ball abgeblockt. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Lind.
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14'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Runar Norheim (FC Nordsjaelland).
12'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Malachi Fagan-Walcott.
12'
Ball abgeblockt. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Justin Janssen mit einem langen Ball.
9'
Ball pariert. Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
7'
Ball abgeblockt. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oisin McEntee.
5'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
5'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
4'
Ball abgeblockt. Prince Amoako (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
4'
Ball abgeblockt. Calvin Miller (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Justin Janssen.
2'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
2'
James Wilson (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Harry Milne.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Heart of Midlothian und FC Nordsjaelland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.