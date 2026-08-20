Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid ist 2:2.
94'
Nicolas Bajlicz (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Foul von Nicolas Bajlicz (SK Rapid).
94'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Wechsel SK Rapid. Moulaye Haïdara kommt für Romeo Amané.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Abseits Heart of Midlothian. Jamie McCart spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen James Wilson im Abseits.
87'
Romeo Amané (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid).
87'
Blair Spittal (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Jordi Altena.
83'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Stuart Findlay.
83'
Wechsel SK Rapid. Marco Tilio kommt für Yusuf Demir.
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80'
Wechsel Heart of Midlothian. Tómas Magnússon kommt für Tom Renaud.
79'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid ist 2:2. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel unten links. Vorbereitet von Nicolas Bajlicz nach einer Ecke.
78'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Stuart Findlay.
77'
Wechsel SK Rapid. Nicolas Bajlicz kommt für Tonni Adamsen.
76'
Wechsel SK Rapid. Nikolaus Wurmbrand kommt für Petter Nosa Dahl.
76'
Vorbeigeschossen. Nenad Cvetkovic (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Serge-Philippe Raux-Yao mit dem Kopf nach einer Ecke.
75'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Oisin McEntee.
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75'
Tonni Adamsen (SK Rapid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Tom Renaud (Heart of Midlothian).
74'
Vorbeigeschossen. Stuart Findlay (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Blair Spittal mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
73'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid).
73'
Jamie McCart (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel Heart of Midlothian. Rogers Mato kommt für Josh McPake.
72'
Foul von Ercan Kara (SK Rapid).
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72'
Stuart Findlay (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Nenad Cvetkovic (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
69'
Yusuf Demir (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Jamie McCart (Heart of Midlothian).
67'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid).
67'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid).
66'
Stuart Findlay (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Petter Nosa Dahl (SK Rapid).
65'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid ist 2:1. James Wilson (Heart of Midlothian) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Cláudio Braga mit dem Kopf.
61'
Vorbeigeschossen. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Blair Spittal mit einer Flanke nach einer Ecke.
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61'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Tonni Adamsen.
60'
Ball abgeblockt. Stuart Findlay (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Blair Spittal mit einer Flanke.
60'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid).
60'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Das Spiel läuft wieder.
57'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Petter Nosa Dahl (SK Rapid).
56'
Wechsel Heart of Midlothian. James Wilson kommt für Pierre Landry Kaboré.
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55'
1 : 1
Pech für SK Rapid - Eigentor von Serge-Philippe Raux-Yao! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid ist 1:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
54'
Foul von Petter Nosa Dahl (SK Rapid).
54'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball abgeblockt. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tonni Adamsen.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Petter Nosa Dahl (SK Rapid).
50'
Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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50'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
48'
Vorbeigeschossen. Matthias Seidl (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tonni Adamsen.
47'
Yusuf Demir (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Josh McPake (Heart of Midlothian).
47'
Vorbeigeschossen. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Stuart Findlay nach einer Ecke.
46'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Hedl.
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46'
Ball pariert. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tom Renaud.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid ist 0:1.
46'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Yusuf Demir.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Tom Renaud (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stuart Findlay.
44'
Vorbeigeschossen. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Josh McPake mit einer Flanke.
44'
Foul von Matthias Seidl (SK Rapid).
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44'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Tonni Adamsen (SK Rapid).
41'
Jamie McCart (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
37'
Ball pariert. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jamie McCart.
34'
Vorbeigeschossen. Stuart Findlay (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jordi Altena.
30'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid ist 0:1. Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Matthias Seidl nach einer Ecke.
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30'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Oisin McEntee.
29'
Foul von Jannes Horn (SK Rapid).
29'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Ercan Kara (SK Rapid).
28'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball pariert. Tonni Adamsen (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
26'
Handspiel von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
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25'
Abseits Heart of Midlothian. Beau Reus spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cláudio Braga im Abseits.
23'
Ercan Kara (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
22'
Foul von Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid).
22'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Jannes Horn (SK Rapid).
18'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Vorbeigeschossen. Tom Renaud (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
15'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Nenad Cvetkovic.
15'
Ball abgeblockt. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josh McPake.
15'
Ball abgeblockt. Tom Renaud (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josh McPake.
13'
Ball pariert. Bendegúz Bolla (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jannes Horn mit einer Flanke.
12'
Vorbeigeschossen. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Blair Spittal mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
11'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid).
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11'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball pariert. Matthias Seidl (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ercan Kara.
6'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Petter Nosa Dahl (SK Rapid).
5'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid).
5'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Romeo Amané (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
4'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
3'
Ball abgeblockt. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cláudio Braga.
3'
Ball pariert. Petter Nosa Dahl (SK Rapid) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yusuf Demir mit einem langen Ball.
2'
Ball abgeblockt. Calvin Miller (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Heart of Midlothian und SK Rapid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.