Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 2:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 2:3.
94'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Josh Mulligan.
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94'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Callum Wright.
93'
Gelb-Rote Karte für Miguel Chaiwa (Hibernian Edinburgh) für überhartes Einsteigen.
93'
László Bénes (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Miguel Chaiwa (Hibernian Edinburgh).
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93'
Vorbeigeschossen. Callum Wright (Hibernian Edinburgh) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Josh Mulligan mit einer Flanke.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
2 : 3
Pech für Hibernian Edinburgh - Eigentor von Miguel Chaiwa! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 2:3. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
90'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Kanayo Megwa kommt für Felix Passlack.
90'
Foul von László Bénes (KAA Gent).
90'
Miguel Chaiwa (Hibernian Edinburgh) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball pariert. Josué Vergara (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von László Bénes mit einer Flanke.
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88'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Felix Passlack.
88'
Ball abgeblockt. El Hadji Seck (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von László Bénes mit einem langen Ball.
87'
Foul von Ibrahima Cisse (KAA Gent).
87'
Jason Kerr (Hibernian Edinburgh) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Davy Roef (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Callum Wright (Hibernian Edinburgh).
86'
Ecke Hibernian Edinburgh. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Araújo.
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85'
Ball pariert. Callum Wright (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nathan Lowe.
84'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 2:2. Christian Burgess (KAA Gent) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von László Bénes mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Warren O'Hora.
83'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Callum Wright kommt für Jamie McGrath.
82'
Wechsel KAA Gent. Ibrahima Cisse kommt für Matties Volckaert.
82'
Wechsel KAA Gent. Leonardo Lopes kommt für Siebe Van der Heyden.
82'
Wechsel KAA Gent. László Bénes kommt für Tibe De Vlieger.
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82'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Josh Mulligan (Hibernian Edinburgh).
78'
Tiago Araújo (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Josh Mulligan (Hibernian Edinburgh).
77'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 2:1. Felix Passlack (Hibernian Edinburgh) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten links. Vorbereitet von Josh Mulligan.
76'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Ante Suto kommt für Martin Boyle.
74'
Christian Burgess (KAA Gent) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Mathias Delorge mit einer Flanke nach einer Ecke.
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73'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Adam Mayor.
72'
Ball pariert. Josh Mulligan (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Miguel Chaiwa.
72'
Ball abgeblockt. Warren O'Hora (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Passlack.
71'
Ball abgeblockt. El Hadji Seck (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Siebe Van der Heyden.
70'
Mathias Delorge (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jordan Obita (Hibernian Edinburgh).
65'
Vorbeigeschossen. Tiago Araújo (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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65'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Warren O'Hora.
64'
Wechsel KAA Gent. El Hadji Seck kommt für Momodou Sonko.
63'
Wechsel KAA Gent. Kyrell Wilson kommt für Abdelkahar Kadri.
61'
Foul von Abdelkahar Kadri (KAA Gent).
61'
Jamie McGrath (Hibernian Edinburgh) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Miguel Chaiwa (Hibernian Edinburgh) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Siebe Van der Heyden (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Miguel Chaiwa (Hibernian Edinburgh).
56'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 1:1. Jason Kerr (Hibernian Edinburgh) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jamie McGrath mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ball abgeblockt. Jamie McGrath (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordan Obita.
55'
Ecke Hibernian Edinburgh. Die Ecke wurde verursacht von Christian Burgess.
55'
Vorbeigeschossen. Felix Passlack (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Miguel Chaiwa.
53'
Abseits KAA Gent. Tibe De Vlieger spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josué Vergara im Abseits.
50'
Tiago Araújo (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Martin Boyle (Hibernian Edinburgh).
47'
VAR Entscheidung: Kein Tor Hibernian Edinburgh 0-1 KAA Gent.
47'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Martin Boyle (Hibernian Edinburgh) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
47'
Handspiel von Martin Boyle (Hibernian Edinburgh).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Jason Kerr (Hibernian Edinburgh) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Mayor mit einer Flanke nach einer Ecke.
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45'
Ecke Hibernian Edinburgh. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Delorge.
44'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Tibe De Vlieger (KAA Gent).
44'
Jamie McGrath (Hibernian Edinburgh) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Josh Mulligan (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
42'
Ecke Hibernian Edinburgh. Die Ecke wurde verursacht von Christian Burgess.
42'
Ball pariert. Martin Boyle (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Mayor mit einer Flanke.
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41'
Ecke Hibernian Edinburgh. Die Ecke wurde verursacht von Christian Burgess.
39'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent ist 0:1. Josué Vergara (KAA Gent) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Tiago Araújo mit einer Flanke.
36'
Ball pariert. Josué Vergara (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Momodou Sonko mit einer Flanke.
34'
Handspiel von Tiago Araújo (KAA Gent).
32'
Christian Burgess (KAA Gent) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Foul von Christian Burgess (KAA Gent).
32'
Nathan Lowe (Hibernian Edinburgh) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Abseits Hibernian Edinburgh. Raphael Sallinger spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martin Boyle im Abseits.
30'
Ball pariert. Matties Volckaert (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
27'
Vorbeigeschossen. Nathan Lowe (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Martin Boyle.
27'
Vorbeigeschossen. Tibe De Vlieger (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
24'
Foul von Tiago Araújo (KAA Gent).
24'
Jamie McGrath (Hibernian Edinburgh) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball abgeblockt. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdelkahar Kadri.
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19'
Abseits KAA Gent. Abdelkahar Kadri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matties Volckaert im Abseits.
16'
Vorbeigeschossen. Josué Vergara (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mathias Delorge mit einer Flanke nach einer Ecke.
15'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Felix Passlack.
10'
Foul von Tibe De Vlieger (KAA Gent).
10'
Martin Boyle (Hibernian Edinburgh) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Josh Mulligan (Hibernian Edinburgh) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adam Mayor mit einer Flanke.
5'
Ecke Hibernian Edinburgh. Die Ecke wurde verursacht von Siebe Van der Heyden.
Werbung
5'
Ball abgeblockt. Martin Boyle (Hibernian Edinburgh) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josh Mulligan.
4'
Foul von Josué Vergara (KAA Gent).
4'
Raphael Sallinger (Hibernian Edinburgh) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball abgeblockt. Abdelkahar Kadri (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hibernian Edinburgh und KAA Gent.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.