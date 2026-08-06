Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KF Shkëndija ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KF Shkëndija ist 2:1.
93'
Wechsel KF Shkëndija. Florent Ramadani kommt für Arbin Zejnullai.
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93'
Vane Krstevski (KF Shkëndija) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Thibault Klidje kommt für Nathan Lowe.
91'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Josh Campbell kommt für Miguel Chaiwa.
90'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KF Shkëndija ist 2:1. Warren O'Hora (Hibernian Edinburgh) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
80'
Mevlan Murati (KF Shkëndija) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KF Shkëndija ist 1:1. Marko Gjorgjievski (KF Shkëndija) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Arbin Zejnullai.
74'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Azeem Abdulai kommt für Josh Mulligan.
73'
Wechsel KF Shkëndija. Marko Gjorgjievski kommt für Fahd Ndzengue.
73'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KF Shkëndija ist 1:0. Owen Elding (Hibernian Edinburgh) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Callum Wright.
70'
Drilon Islami (KF Shkëndija) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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64'
Wechsel KF Shkëndija. Vane Krstevski kommt für Almir Kryeziu.
63'
Wechsel KF Shkëndija. Mevlan Murati kommt für Endrit Krasniqi.
63'
Miguel Chaiwa (Hibernian Edinburgh) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Callum Wright kommt für Adam Mayor.
60'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Ante Suto kommt für Martin Boyle.
56'
Owen Elding (Hibernian Edinburgh) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hibernian Edinburgh und KF Shkëndija ist 0:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hibernian Edinburgh und KF Shkëndija.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.