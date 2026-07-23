Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 5:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 5:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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82'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 5:0. Teemu Pukki (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Lassi Lappalainen.
82'
Wechsel HJK Helsinki. Mads Borchers kommt für Toivo Mero.
80'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 4:0. Teemu Pukki (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Martin Kirilov.
73'
Wechsel HJK Helsinki. Martin Kirilov kommt für Santeri Haarala.
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65'
Wechsel HJK Helsinki. Lassi Lappalainen kommt für Liam Möller.
65'
Wechsel HJK Helsinki. Mouhamed Guèye kommt für Alexander Ring.
65'
Wechsel HJK Helsinki. Teemu Pukki kommt für Pyry Mentu.
53'
Wechsel Coleraine. Joel Cooper kommt für Mark Coyle.
53'
Wechsel Coleraine. Will Patching kommt für Jay Henderson.
52'
Wechsel Coleraine. Dean Jarvis kommt für Levi Ives.
52'
Wechsel Coleraine. Matthew Shevlin kommt für Conor McMenamin.
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47'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 3:0. Toivo Mero (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ville Tikkanen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
32'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 2:0. Pyry Mentu (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Liam Möller.
23'
Alexander Ring (HJK Helsinki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Wechsel Coleraine. Kodi Lyons-Foster kommt für Aidan Wilson.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen HJK Helsinki und Coleraine ist 1:0. Liam Möller (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Lucas Lingman.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen HJK Helsinki und Coleraine.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.