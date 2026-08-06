Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen HJK Helsinki und FC Motherwell ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HJK Helsinki und FC Motherwell ist 1:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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81'
Jake Girdwood-Reich (FC Motherwell) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Wechsel HJK Helsinki. Alfie Cicale kommt für Toivo Mero.
80'
Wechsel FC Motherwell. Luca Ross kommt für Emmanuel Longelo.
80'
Wechsel HJK Helsinki. Lassi Lappalainen kommt für Santeri Haarala.
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80'
Wechsel FC Motherwell. John Koutroumbis kommt für Regan Charles-Cook.
73'
Wechsel FC Motherwell. Jamie Knight-Lebel kommt für Alex Lowry.
71'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen HJK Helsinki und FC Motherwell ist 1:1. Teemu Pukki (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Kaius Simojoki.
70'
Wechsel HJK Helsinki. Teemu Pukki kommt für Mads Borchers.
70'
Wechsel HJK Helsinki. Lucas Lingman kommt für Pyry Mentu.
66'
Wechsel FC Motherwell. Mikey Booth kommt für Willy Vogt.
66'
Wechsel HJK Helsinki. Kaius Simojoki kommt für Miska Ylitolva.
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66'
Wechsel FC Motherwell. Olly Whyte kommt für Lukas Fadinger.
64'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen HJK Helsinki und FC Motherwell ist 0:1. Tawanda Maswanhise (FC Motherwell) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
58'
Liam Möller (HJK Helsinki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Miska Ylitolva (HJK Helsinki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Oscar Priestman (FC Motherwell) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HJK Helsinki und FC Motherwell ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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25'
Alex Lowry (FC Motherwell) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen HJK Helsinki und FC Motherwell.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.