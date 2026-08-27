Tor! Der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:0. Daniel Adu-Adjei (HNK Rijeka) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Ante Orec mit einer Flanke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.