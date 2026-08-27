Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:4.
93'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Jakov Puljic (HNK Rijeka).
91'
Ball pariert. Franculino Djú (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Valdemar Byskov (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Franculino Djú.
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87'
Ball pariert. Jakov Puljic (HNK Rijeka) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tiago Dantas mit einem Steilpass.
83'
Wechsel HNK Rijeka. Amer Gojak kommt für Branko Pavic.
83'
Wechsel HNK Rijeka. Goran Grulovic kommt für Toni Fruk.
82'
Wechsel FC Midtjylland. Valdemar Byskov kommt für Philip Billing.
82'
Abseits HNK Rijeka. Ante Majstorovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jakov Puljic im Abseits.
80'
Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Ante Majstorovic (HNK Rijeka).
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78'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:4. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Cubelic.
77'
Ball abgeblockt. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ball pariert. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Adam Gabriel mit dem Kopf.
76'
Handspiel von Philip Billing (FC Midtjylland).
74'
Ante Majstorovic (HNK Rijeka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Foul von Ante Majstorovic (HNK Rijeka).
72'
Abseits HNK Rijeka. Toni Fruk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tiago Dantas im Abseits.
72'
Vorbeigeschossen. Magnus Jensen (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
71'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Cubelic.
70'
Jakov Puljic (HNK Rijeka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jakov Puljic (HNK Rijeka).
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69'
Vorbeigeschossen. Anel Husic (HNK Rijeka) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ante Majstorovic.
66'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ante Majstorovic.
66'
Ball abgeblockt. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Gabriel mit einer Flanke.
65'
Vorbeigeschossen. Toni Fruk (HNK Rijeka) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yusuf Kabadayi mit einer Flanke.
64'
Abseits HNK Rijeka. Branko Pavic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jakov Puljic im Abseits.
64'
Wechsel HNK Rijeka. Jakov Puljic kommt für Daniel Adu-Adjei.
64'
Wechsel HNK Rijeka. Ivan Cubelic kommt für Samuele Vignato.
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63'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
63'
Ante Orec (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball pariert. Ante Majstorovic (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tiago Dantas mit einer Flanke.
61'
Ecke HNK Rijeka. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Kristensen.
60'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Ante Orec (HNK Rijeka).
60'
Foul von Sofus Johannesen (FC Midtjylland).
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60'
Ante Orec (HNK Rijeka) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Magnus Jensen (FC Midtjylland).
59'
Daniel Adu-Adjei (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Wechsel FC Midtjylland. Franculino Djú kommt für Darío Osorio.
57'
Wechsel FC Midtjylland. Cho Gue-Sung kommt für Stanley Iheanacho.
56'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:3. Magnus Jensen (FC Midtjylland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Rasmus Kristensen.
53'
Ball pariert. Denil Castillo (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Magnus Jensen.
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52'
Foul von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
52'
Ante Majstorovic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:2. Darío Osorio (FC Midtjylland) trifft mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Denil Castillo nach einer Ecke.
51'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ante Orec.
49'
Adam Gabriel (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Justas Lasickas (HNK Rijeka).
48'
Mads Bech (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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48'
Vorbeigeschossen. Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Toni Fruk nach einem Konter.
46'
Abseits FC Midtjylland. Rasmus Kristensen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Darío Osorio im Abseits.
46'
Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Anel Husic (HNK Rijeka).
45'
Wechsel FC Midtjylland. Sofus Johannesen kommt für Kjell Wätjen.
45'
Wechsel HNK Rijeka. Yusuf Kabadayi kommt für Niko Jankovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:1.
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48'
Vorbeigeschossen. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Philip Billing mit dem Kopf.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ante Orec.
44'
Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Ante Majstorovic (HNK Rijeka).
44'
Vorbeigeschossen. Darío Osorio (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
42'
Vorbeigeschossen. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp - nach einem direkten Freistoss.
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41'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Anel Husic (HNK Rijeka).
40'
Handspiel von Niko Jankovic (HNK Rijeka).
39'
Ball pariert. Ante Majstorovic (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tiago Dantas mit einer Flanke.
38'
Foul von Adam Gabriel (FC Midtjylland).
38'
Justas Lasickas (HNK Rijeka) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Darío Osorio mit dem Kopf.
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34'
Vorbeigeschossen. Mads Bech (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Darío Osorio mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Anel Husic.
33'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Toni Fruk (HNK Rijeka).
31'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
31'
Ante Orec (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Wechsel FC Midtjylland. Adam Gabriel kommt für Martin Erlic aufgrund einer Verletzung.
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30'
Vorbeigeschossen. Toni Fruk (HNK Rijeka) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Branko Pavic.
26'
Handspiel von Stanley Iheanacho (FC Midtjylland).
26'
Foul von Magnus Jensen (FC Midtjylland).
26'
Ante Majstorovic (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ecke HNK Rijeka. Die Ecke wurde verursacht von Magnus Jensen.
24'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Toni Fruk (HNK Rijeka).
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22'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
22'
Tiago Dantas (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Niko Jankovic (HNK Rijeka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
20'
Foul von Martin Erlic (FC Midtjylland).
20'
Daniel Adu-Adjei (HNK Rijeka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:1. Stanley Iheanacho (FC Midtjylland) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Ecke.
17'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Branko Pavic.
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16'
Vorbeigeschossen. Darío Osorio (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
14'
Vorbeigeschossen. Denil Castillo (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Magnus Jensen.
13'
Justas Lasickas (HNK Rijeka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Rasmus Kristensen (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Justas Lasickas (HNK Rijeka).
10'
Foul von Branko Pavic (HNK Rijeka).
10'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Toni Fruk (HNK Rijeka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
9'
Handspiel von Kjell Wätjen (FC Midtjylland).
8'
Foul von Toni Fruk (HNK Rijeka).
8'
Pedro Bravo (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Philip Billing (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stanley Iheanacho.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland ist 1:0. Daniel Adu-Adjei (HNK Rijeka) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Ante Orec mit einer Flanke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen HNK Rijeka und FC Midtjylland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.