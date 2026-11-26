Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und FC Getafe ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und FC Getafe ist 1:0.
92'
Abseits FC Getafe. Martín Satriano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrés García im Abseits.
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91'
Saba Sazonov (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Zaid Romero (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Stephen Ende (FC Iberia 1999 Tiflis).
90'
Foul von Alberto Risco (FC Getafe).
90'
Ibrahim Alhassan (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball pariert. Enes Ünal (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zaid Romero mit einer Flanke.
87'
Abseits FC Iberia 1999 Tiflis. Bakar Kardava spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amiran Dzagania im Abseits.
86'
Vorbeigeschossen. Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
86'
Vorbeigeschossen. Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Alhassan.
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84'
Vorbeigeschossen. Alberto Risco (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
84'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Jemali-Giorgi Jinjolava.
83'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Zviad Natchkebia kommt für Nika Sikharulashvili.
83'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Eldar Kuliiev kommt für Nikoloz Dadiani aufgrund einer Verletzung.
82'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrés García mit einer Flanke.
81'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
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77'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
77'
Handspiel von Alberto Risco (FC Getafe).
77'
Alberto Risco (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Nikoloz Botchorishvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
76'
Andrés García (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
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75'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Vahid Selimovic (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
74'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
74'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Nikoloz Botchorishvili kommt für Giorgi Kobuladze aufgrund einer Verletzung.
73'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
73'
Ibrahim Alhassan (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Nika Sikharulashvili.
71'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Ibrahim Alhassan kommt für Giorgi Kutsia.
71'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Stephen Ende kommt für Lucas Café.
71'
Vorbeigeschossen. Saba Sazonov (FC Getafe) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
71'
Ball abgeblockt. Zaid Romero (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nemanja Gudelj mit einer Flanke.
70'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Café.
70'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrés García.
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69'
Foul von Alberto Risco (FC Getafe).
69'
Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Andrés García (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis).
66'
Vorbeigeschossen. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Martín Satriano.
65'
Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis).
64'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nemanja Gudelj.
64'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
63'
Wechsel FC Getafe. Andrés García kommt für Kiko Femenía.
63'
Wechsel FC Getafe. Francho Serrano kommt für Borja Mayoral.
62'
Zaid Romero (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Foul von Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
62'
Foul von Alberto Risco (FC Getafe).
62'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Gelb-Rote Karte für Orel Mangala (FC Getafe) für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
59'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vahid Selimovic nach einer Standardsituation.
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57'
Ball pariert. Vahid Selimovic (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jemali-Giorgi Jinjolava.
56'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
56'
Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Orel Mangala (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
56'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Alberto Risco (FC Getafe).
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54'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
54'
Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Orel Mangala (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis).
48'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis).
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48'
Abseits FC Getafe. Enes Ünal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alberto Risco im Abseits.
47'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
47'
Ball pariert. Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kutsia mit einer Flanke.
46'
Ecke FC Iberia 1999 Tiflis. Die Ecke wurde verursacht von Saba Sazonov.
46'
Ball abgeblockt. Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikoloz Dadiani.
45'
Wechsel FC Getafe. Orel Mangala kommt für Mario Martín.
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45'
Wechsel FC Getafe. Enes Ünal kommt für Ramón Terrats.
45'
Wechsel FC Getafe. Zaid Romero kommt für Davinchi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und FC Getafe ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
42'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Aleksandre Amisulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis).
41'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Davinchi.
41'
Vorbeigeschossen. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ramón Terrats nach einer Ecke.
40'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Vahid Selimovic.
36'
Davinchi (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
36'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Vorbeigeschossen. Davinchi (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kiko Femenía nach einer Standardsituation.
34'
Ball abgeblockt. Kiko Femenía (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Kiko Femenía (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis).
32'
Ramón Terrats (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte.
32'
Foul von Ramón Terrats (FC Getafe).
32'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
31'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und FC Getafe ist 1:0. Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
25'
Ball pariert. Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nika Sikharulashvili mit einem Steilpass.
24'
Ecke FC Iberia 1999 Tiflis. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
23'
Ball pariert. Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kobuladze mit einer Flanke.
23'
Foul von Ramón Terrats (FC Getafe).
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23'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Saba Sazonov (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis).
21'
Foul von Ramón Terrats (FC Getafe).
21'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Alberto Risco (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis).
19'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
19'
Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Soria mit einem langen Ball.
17'
Ecke FC Iberia 1999 Tiflis. Die Ecke wurde verursacht von Mario Martín.
16'
Foul von Borja Mayoral (FC Getafe).
16'
Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Handspiel von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
14'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
14'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Kiko Femenía (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
12'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Nika Sikharulashvili.
11'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
11'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Ball pariert. Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kutsia.
10'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Borja Mayoral.
8'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei.
8'
Ball pariert. Alberto Risco (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Saba Sazonov.
7'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
6'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
6'
Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
6'
Giorgi Kutsia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und FC Getafe.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.