Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und Mjällby AIF ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und Mjällby AIF ist 1:1.
95'
Vorbeigeschossen. Abdullah Iqbal (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Max Nielsen.
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94'
Vorbeigeschossen. Axel Norén (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mads Enggård.
93'
Vorbeigeschossen. Ludvig Tidstrand (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mads Enggård nach einer Standardsituation.
93'
Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Mads Enggård (Mjällby AIF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis).
91'
Max Nielsen (Mjällby AIF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Max Nielsen (Mjällby AIF).
91'
Jean-Marc Tiboue (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und Mjällby AIF ist 1:1. Tom Pettersson (Mjällby AIF) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
89'
Ball pariert. Jacob Bergström (Mjällby AIF) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Abdullah Iqbal.
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84'
Wechsel Mjällby AIF. Tom Pettersson kommt für Áki Samuelsen.
84'
Wechsel Mjällby AIF. Ludvig Tidstrand kommt für Tony Miettinen.
84'
Foul von Max Nielsen (Mjällby AIF).
84'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Andria Bartishvili kommt für Nikoloz Dadiani.
80'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Ibrahim Alhassan kommt für Amiran Dzagania.
79'
Das Spiel läuft wieder.
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79'
Das Spiel ist unterbrochen (Mjällby AIF).
79'
Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte.
77'
Axel Norén (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
76'
Ball pariert. Áki Samuelsen (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ian Hoffmann.
75'
Axel Norén (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
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72'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Giorgi Kutsia kommt für Zviad Natchkebia.
70'
Mads Enggård (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
69'
Foul von Tony Miettinen (Mjällby AIF).
69'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Vahid Selimovic.
69'
Ball abgeblockt. Olle Lindberg (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jacob Bergström.
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68'
Abseits FC Iberia 1999 Tiflis. Nika Sikharulashvili spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Marc Tiboue im Abseits.
67'
Ball pariert. Mads Enggård (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Olle Lindberg.
65'
Wechsel Mjällby AIF. Mads Enggård kommt für Viktor Gustafson.
65'
Wechsel Mjällby AIF. Max Nielsen kommt für Villiam Granath.
65'
Foul von Tony Miettinen (Mjällby AIF).
65'
Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Áki Samuelsen (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis).
62'
Jesper Gustavsson (Mjällby AIF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Jesper Gustavsson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
61'
Foul von Viktor Gustafson (Mjällby AIF).
61'
Jean-Marc Tiboue (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel FC Iberia 1999 Tiflis. Jean-Marc Tiboue kommt für Lucas Café.
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60'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte.
59'
Foul von Olle Lindberg (Mjällby AIF).
59'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Olle Lindberg (Mjällby AIF).
58'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis).
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57'
Vorbeigeschossen. Tony Miettinen (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Áki Samuelsen mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Jemali-Giorgi Jinjolava.
56'
Vorbeigeschossen. Olle Lindberg (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
56'
Ball abgeblockt. Villiam Granath (Mjällby AIF) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Jacob Bergström (Mjällby AIF) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
55'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und Mjällby AIF ist 1:0. Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
53'
Villiam Granath verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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53'
Elfmeter für FC Iberia 1999 Tiflis. Nika Sikharulashvili wurde im Strafraum gefoult.
52'
Ball abgeblockt. Áki Samuelsen (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olle Lindberg.
49'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Jemali-Giorgi Jinjolava.
48'
Foul von Villiam Granath (Mjällby AIF).
48'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Axel Norén (Mjällby AIF).
47'
Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Vahid Selimovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und Mjällby AIF ist 0:0.
46'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Viktor Gustafson (Mjällby AIF).
46'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis).
45'
Vorbeigeschossen. Villiam Granath (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Olle Lindberg.
44'
Ball pariert. Jesper Gustavsson (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ian Hoffmann.
40'
Abseits FC Iberia 1999 Tiflis. Jemali-Giorgi Jinjolava spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vahid Selimovic im Abseits.
40'
Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Nika Sikharulashvili nach einer Ecke.
39'
Ecke FC Iberia 1999 Tiflis. Die Ecke wurde verursacht von Ian Hoffmann.
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39'
Ball abgeblockt. Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zviad Natchkebia.
38'
Vorbeigeschossen. Tony Miettinen (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jacob Bergström.
37'
Vorbeigeschossen. Abdullah Iqbal (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
36'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Kobuladze.
34'
Vorbeigeschossen. Jemali-Giorgi Jinjolava (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Zviad Natchkebia.
30'
Foul von Viktor Gustafson (Mjällby AIF).
30'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Áki Samuelsen (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis).
23'
Vorbeigeschossen. Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Giorgi Kobuladze mit einer Flanke.
23'
Foul von Viktor Gustafson (Mjällby AIF).
23'
Nikoloz Dadiani (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball abgeblockt. Tony Miettinen (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Villiam Granath mit dem Kopf.
21'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Makaridze.
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21'
Vorbeigeschossen. Áki Samuelsen (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
19'
Tony Miettinen (Mjällby AIF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Bakar Kardava (FC Iberia 1999 Tiflis).
18'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Kobuladze.
18'
Vorbeigeschossen. Áki Samuelsen (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jesper Gustavsson.
17'
Foul von Giorgi Kobuladze (FC Iberia 1999 Tiflis).
17'
Áki Samuelsen (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Vorbeigeschossen. Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
15'
Zviad Natchkebia (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Villiam Granath (Mjällby AIF).
12'
Abseits Mjällby AIF. Tony Miettinen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Olle Lindberg im Abseits.
11'
Vorbeigeschossen. Villiam Granath (Mjällby AIF) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jesper Gustavsson mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
10'
Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
10'
Handspiel von Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis).
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9'
Ecke FC Iberia 1999 Tiflis. Die Ecke wurde verursacht von Tony Miettinen.
9'
Vorbeigeschossen. Lucas Café (FC Iberia 1999 Tiflis) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleksandre Amisulashvili.
7'
Vorbeigeschossen. Áki Samuelsen (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Villiam Granath.
7'
Nika Sikharulashvili (FC Iberia 1999 Tiflis) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Jesper Gustavsson (Mjällby AIF).
6'
Vorbeigeschossen. Ian Hoffmann (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jacob Bergström mit dem Kopf.
5'
Foul von Amiran Dzagania (FC Iberia 1999 Tiflis).
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5'
Abdullah Iqbal (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Iberia 1999 Tiflis und Mjällby AIF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.