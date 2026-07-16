Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ilves und Differdange 03 ist 3:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ilves und Differdange 03 ist 3:1.
95'
Jardell Kanga (Ilves) sieht eine Gelbe Karte.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
85'
Wechsel Ilves. Sauli Väisänen kommt für Jardell Kanga.
81'
Ville Kumpu (Ilves) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Wechsel Ilves. Oskari Multala kommt für Teemu Hytönen.
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78'
Wechsel Differdange 03. Mhleli Mabuza kommt für Geoffrey Franzoni.
78'
Wechsel Differdange 03. Rafa Pinto kommt für Sébastien Thill.
75'
Wechsel Differdange 03. Boris Mfoumou kommt für Bruno Reis.
75'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ilves und Differdange 03 ist 3:1. Roope Riski (Ilves) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jardell Kanga.
75'
Wechsel Differdange 03. Simão Melhôr kommt für Elison Rivas.
69'
Juan Bedouret (Differdange 03) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
69'
Felipe (Differdange 03) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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69'
Gustavo Vintecinco (Differdange 03) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
68'
Yiandro Raap (Ilves) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
68'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ilves und Differdange 03 ist 2:1. Jardell Kanga (Ilves) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte unter die Latte.
60'
Wechsel Ilves. Jesse Kilo kommt für Joona Veteli.
60'
Wechsel Ilves. Roope Riski kommt für Tatu Miettunen.
57'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ilves und Differdange 03 ist 1:1. Yiandro Raap (Ilves) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jardell Kanga.
45'
Wechsel Ilves. Oliver Pettersson kommt für Goudouss Bamba.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ilves und Differdange 03 ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ilves und Differdange 03 ist 0:1. Sébastien Thill (Differdange 03) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Elison Rivas.
21'
Goudouss Bamba (Ilves) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ilves und Differdange 03.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.