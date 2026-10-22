Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova ist 1:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova ist 1:3.
93'
Ball abgeblockt. Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Vorbeigeschossen. Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Matei mit einer Flanke nach einer Ecke.
93'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Robin Lafarge.
91'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Robin Lafarge kommt für Álex Sánchez.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Jilmar Torres (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von David Matei (CS Universitatea Craiova).
90'
Rafinha (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Carlos Mora (CS Universitatea Craiova).
89'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Luca Basceanu kommt für Alexandru Cicâldau.
87'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Mamadou Diaby kommt für Víctor Alonso.
87'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Rafinha kommt für David López.
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86'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova ist 1:3. Simon Elisor (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau.
85'
Foul von Víctor Alonso (Inter Club d'Escaldes).
85'
Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes).
85'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova).
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83'
Vorbeigeschossen. Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicusor Bancu.
81'
David López (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Carlos Mora (CS Universitatea Craiova).
81'
Vorbeigeschossen. Simon Elisor (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Carlos Mora mit einer Flanke.
80'
Foul von David López (Inter Club d'Escaldes).
80'
Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova ist 1:2. Borja Arellano (Inter Club d'Escaldes) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Pablo Molina.
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76'
Ball pariert. Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maurizio Pochettino mit einer Flanke.
73'
Vorbeigeschossen. Carlos Mora (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuel Teles mit einer Flanke.
72'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Samuel Teles kommt für João Lameira.
72'
Wechsel CS Universitatea Craiova. David Matei kommt für Stefan Baiaram.
72'
Foul von Juan Cámara (Inter Club d'Escaldes).
72'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Maurizio Pochettino (Inter Club d'Escaldes).
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70'
Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ball abgeblockt. Víctor Alonso (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jilmar Torres.
68'
Ecke Inter Club d'Escaldes. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Stevanovic.
66'
Vorbeigeschossen. Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tudor Baluta.
65'
Ball pariert. Borja Arellano (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juan Cámara mit einem langen Ball.
65'
Ecke Inter Club d'Escaldes. Die Ecke wurde verursacht von Vladimir Screciu.
63'
Foul von Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes).
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63'
Carlos Mora (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Abseits Inter Club d'Escaldes. Maurizio Pochettino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borja Arellano im Abseits.
61'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Simon Elisor kommt für Assad Al Hamlawi.
61'
Abseits Inter Club d'Escaldes. Anwar Hernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Juan Cámara im Abseits.
59'
Ball abgeblockt. Juan Cámara (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Sánchez.
57'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Borja Arellano kommt für Domingo Berlanga.
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56'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Juan Cámara kommt für Souleymane Sidibé.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Laurentiu Popescu (CS Universitatea Craiova).
55'
Foul von Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes).
55'
Laurentiu Popescu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Carlos Mora (CS Universitatea Craiova).
54'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Maurizio Pochettino.
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53'
Vorbeigeschossen. Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nikola Stevanovic mit dem Kopf nach einer Ecke.
53'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Javi Díaz.
53'
Ball pariert. Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Tudor Baluta mit dem Kopf.
52'
Foul von Anwar Hernández (Inter Club d'Escaldes).
52'
Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
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47'
Foul von Víctor Alonso (Inter Club d'Escaldes).
47'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes).
45'
Carlos Mora (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ecke Inter Club d'Escaldes. Die Ecke wurde verursacht von Tudor Baluta.
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42'
Vorbeigeschossen. Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Assad Al Hamlawi.
42'
Foul von Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes).
42'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Abseits CS Universitatea Craiova. Alexandru Cicâldau spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefan Baiaram im Abseits.
39'
Foul von Víctor Alonso (Inter Club d'Escaldes).
39'
João Lameira (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball pariert. Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pablo Molina.
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38'
Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova).
37'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Javi Díaz.
37'
Ball pariert. João Lameira (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Assad Al Hamlawi.
34'
Abseits Inter Club d'Escaldes. Víctor Alonso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Faysal Chouaib im Abseits.
32'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
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29'
Ball pariert. Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
28'
Foul von Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes).
28'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
David López (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von David López (Inter Club d'Escaldes).
26'
Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nicusor Bancu nach einer Ecke.
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25'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Anwar Hernández.
24'
Foul von Maurizio Pochettino (Inter Club d'Escaldes).
24'
Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Maurizio Pochettino (Inter Club d'Escaldes).
23'
Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
22'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
21'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova).
17'
Abseits CS Universitatea Craiova. Nicusor Bancu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefan Baiaram im Abseits.
16'
Ball pariert. Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anwar Hernández mit einem Steilpass.
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10'
Ball pariert. Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau mit einer Flanke.
10'
Ecke CS Universitatea Craiova. Die Ecke wurde verursacht von Maurizio Pochettino.
10'
Foul von David López (Inter Club d'Escaldes).
10'
João Lameira (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
7'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits Inter Club d'Escaldes. Jilmar Torres spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Souleymane Sidibé im Abseits.
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5'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova ist 0:2. Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nicusor Bancu mit einer Flanke.
3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova ist 0:1. Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Carlos Mora mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Club d'Escaldes und CS Universitatea Craiova.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.