Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und FC Kopenhagen ist 2:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und FC Kopenhagen ist 2:0.
91'
Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Birger Meling (FC Kopenhagen).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Juan Cámara (Inter Club d'Escaldes).
90'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Mamadou Diaby (Inter Club d'Escaldes).
89'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Mamadou Diaby kommt für Pablo Molina.
84'
Maurizio Pochettino (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen).
83'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes).
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83'
Mads Madsen (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Maurizio Pochettino (Inter Club d'Escaldes).
79'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Borja Arellano kommt für Souleymane Sidibé.
77'
Abseits Inter Club d'Escaldes. Álex Sánchez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Faysal Chouaib im Abseits.
75'
Wechsel FC Kopenhagen. Birger Meling kommt für Alex Král.
75'
Foul von Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes).
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75'
Mads Madsen (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Felix Beijmo (FC Kopenhagen).
67'
Foul von Víctor Alonso (Inter Club d'Escaldes).
67'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Wechsel FC Kopenhagen. Felix Beijmo kommt für Mohamed Elyounoussi.
59'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und FC Kopenhagen ist 2:0. Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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57'
Ákos Markgráf (FC Kopenhagen) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
56'
VAR Entscheidung: Elfmeter Inter Club d'Escaldes.
55'
Elfmeter für Inter Club d'Escaldes. Anwar Hernández wurde im Strafraum gefoult.
55'
Ákos Markgráf verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
54'
Gelb-Rote Karte für Thomas Delaney (FC Kopenhagen) für überhartes Einsteigen.
53'
Maurizio Pochettino (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
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53'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
51'
Abseits FC Kopenhagen. Alex Král spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thomas Delaney im Abseits.
50'
Foul von Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes).
50'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
45'
Wechsel FC Kopenhagen. Thapelo Maseko kommt für Maher Carrizo.
45'
Wechsel FC Kopenhagen. Robert Silva kommt für Hunor Németh.
45'
Wechsel FC Kopenhagen. Geovanni Vianney Ndjee kommt für Viktor Dadason.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und FC Kopenhagen ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Álex Sánchez.
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41'
Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Alex Král (FC Kopenhagen).
39'
Vorbeigeschossen. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alex Král mit einer Flanke.
38'
Vorbeigeschossen. Viktor Dadason (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Maurizio Pochettino.
36'
Vorbeigeschossen. Hunor Németh (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maher Carrizo.
35'
Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
31'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Javi Díaz.
31'
Ball pariert. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi mit einer Flanke.
30'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Javi Díaz.
30'
Ball pariert. Viktor Dadason (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Thomas Delaney mit einem langen Ball.
28'
Juan Cámara (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Marcos López (FC Kopenhagen).
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27'
Foul von Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes).
27'
Alex Král (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Anwar Hernández mit einem langen Ball.
21'
Foul von David López (Inter Club d'Escaldes).
21'
Alex Král (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und FC Kopenhagen ist 1:0. David López (Inter Club d'Escaldes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts nach einer Standardsituation.
18'
Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
16'
Ecke Inter Club d'Escaldes. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
13'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Hunor Németh (FC Kopenhagen).
10'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Anwar Hernández.
7'
Foul von Jilmar Torres (Inter Club d'Escaldes).
7'
Hunor Németh (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
3'
Foul von Mads Madsen (FC Kopenhagen).
3'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Marcos López (FC Kopenhagen).
2'
Juan Cámara (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Vorbeigeschossen. Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Club d'Escaldes und FC Kopenhagen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.