Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Kopenhagen ist 0:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Kopenhagen ist 0:0.
93'
Wechsel FC Kopenhagen. Viktor Dadason kommt für Mads Emil Madsen.
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92'
Foul von Lauri Laine (Inter Turku).
92'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Delaney.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Foul von Clinton Jephta (Inter Turku).
89'
Marcos López (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Yeboah Amankwah (Inter Turku) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Johannes Yli-Kokko mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
88'
Clinton Jephta (Inter Turku) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Marcos López (FC Kopenhagen).
86'
Wechsel Inter Turku. Johannes Yli-Kokko kommt für Janne-Pekka Laine.
86'
Wechsel Inter Turku. Yeboah Amankwah kommt für Juuso Hämäläinen aufgrund einer Verletzung.
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85'
Ball abgeblockt. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriel Pereira.
85'
Ball abgeblockt. Felix Beijmo (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos López mit einer Flanke.
84'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Bismark Ampofo.
84'
Lauri Laine (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen).
83'
Foul von Bismark Ampofo (Inter Turku).
83'
Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Wechsel FC Kopenhagen. Marvin Nasnas kommt für Robert Silva.
81'
Vorbeigeschossen. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Junnosuke Suzuki.
79'
Vorbeigeschossen. Robert Silva (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi mit einer Flanke.
76'
Foul von Luka Kuittinen (Inter Turku).
76'
Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Lauri Laine (Inter Turku) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Seth Saarinen nach einer Standardsituation.
75'
Lauri Laine (Inter Turku) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von William Clem (FC Kopenhagen).
75'
Ball pariert. Gabriel Pereira (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Robert Silva mit einer Flanke.
74'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Juuso Hämäläinen.
74'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Alie Conteh.
73'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Seth Saarinen.
72'
Wechsel FC Kopenhagen. Youssoufa Moukoko kommt für Geovanni Vianney Ndjee.
72'
Wechsel FC Kopenhagen. Thomas Delaney kommt für Alex Král.
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71'
Foul von Lauri Laine (Inter Turku).
71'
Robert Silva (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel Inter Turku. Prosper Ahiabu kommt für Jasse Tuominen.
70'
Wechsel Inter Turku. Lauri Laine kommt für Antoin Essomba.
69'
Clinton Jephta (Inter Turku) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
68'
Abseits FC Kopenhagen. Robert Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Elyounoussi im Abseits.
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68'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Seth Saarinen.
67'
Vorbeigeschossen. Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Junnosuke Suzuki mit einer Flanke.
63'
Ball abgeblockt. Luka Kuittinen (Inter Turku) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Clinton Jephta.
63'
Vorbeigeschossen. Clinton Jephta (Inter Turku) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Janne-Pekka Laine mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Mads Emil Madsen.
62'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Elyounoussi.
60'
Foul von Antoin Essomba (Inter Turku).
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60'
Felix Beijmo (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Alie Conteh (Inter Turku) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Felix Beijmo (FC Kopenhagen).
55'
Foul von Alie Conteh (Inter Turku).
55'
Rúnar Rúnarsson (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Clinton Jephta (Inter Turku) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
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51'
Abseits Inter Turku. Antoin Essomba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jasse Tuominen im Abseits.
49'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Elyounoussi.
48'
Jasse Tuominen (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen).
47'
Alie Conteh (Inter Turku) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Felix Beijmo (FC Kopenhagen).
46'
Seth Saarinen (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Mohamed Elyounoussi (FC Kopenhagen).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Kopenhagen ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Alie Conteh (Inter Turku) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Felix Beijmo (FC Kopenhagen).
44'
Vorbeigeschossen. Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Felix Beijmo nach einer Ecke.
43'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Luka Kuittinen.
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42'
Vorbeigeschossen. Clinton Jephta (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jussi Niska.
38'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Eetu Huuhtanen.
38'
Ball pariert. Marcos López (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi.
37'
Foul von Bismark Ampofo (Inter Turku).
37'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Luka Kuittinen (Inter Turku).
33'
Geovanni Vianney Ndjee (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Ball abgeblockt. Mads Emil Madsen (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi.
31'
Vorbeigeschossen. Clinton Jephta (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Juuso Hämäläinen.
31'
Ball pariert. Alie Conteh (Inter Turku) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Antoin Essomba mit einer Flanke.
29'
Vorbeigeschossen. Alex Král (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Luka Kuittinen.
26'
Ball pariert. Alie Conteh (Inter Turku) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
20'
Vorbeigeschossen. Jasse Tuominen (Inter Turku) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Janne-Pekka Laine mit einer Flanke nach einer Ecke.
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19'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
17'
Ball pariert. Marcos López (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mads Emil Madsen mit einem Steilpass.
16'
Antoin Essomba (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Marcos López (FC Kopenhagen).
14'
Vorbeigeschossen. Luka Kuittinen (Inter Turku) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Janne-Pekka Laine mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
8'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Junnosuke Suzuki.
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7'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Pereira.
6'
Alie Conteh (Inter Turku) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Felix Beijmo (FC Kopenhagen).
5'
Foul von Juuso Hämäläinen (Inter Turku).
5'
William Clem (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Rúnar Rúnarsson.
2'
Alie Conteh (Inter Turku) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Felix Beijmo (FC Kopenhagen).
1'
Abseits FC Kopenhagen. Mohamed Elyounoussi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Geovanni Vianney Ndjee im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Turku und FC Kopenhagen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.