Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FK Sarajevo ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FK Sarajevo ist 2:1.
90'
Wechsel FK Sarajevo. Luka Hujber kommt für Souleymane Méité.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Inter Turku. Julius Tauriainen kommt für Antoin Essomba.
87'
Luka Dajcer (FK Sarajevo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Clinton Jephta (Inter Turku) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
87'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Turku und FK Sarajevo ist 2:1. Clinton Jephta (Inter Turku) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Prosper Ahiabu.
84'
Wechsel Inter Turku. Iiro Järvinen kommt für Jasse Tuominen.
84'
Wechsel Inter Turku. Jean Botué kommt für Alie Conteh.
75'
Wechsel FK Sarajevo. Jonathan Agyekum kommt für Mihael Kupresak.
75'
Wechsel FK Sarajevo. Gojko Cimirot kommt für Agon Elezi.
62'
Wechsel FK Sarajevo. Bartol Barisic kommt für Leo Mikic.
62'
Wechsel FK Sarajevo. Antonio Galesic kommt für Adem Ljajic.
Werbung
62'
Wechsel Inter Turku. Prosper Ahiabu kommt für Bismark Ampofo.
58'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Turku und FK Sarajevo ist 1:1. Alie Conteh (Inter Turku) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FK Sarajevo ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
22'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Turku und FK Sarajevo ist 0:1. Francis Kyeremeh (FK Sarajevo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Leo Mikic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Turku und FK Sarajevo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.