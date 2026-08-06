Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Vaduz ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Vaduz ist 2:1.
94'
Wechsel Inter Turku. Vincent Ulundu kommt für Alie Conteh.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Wechsel Inter Turku. Iiro Järvinen kommt für Prosper Ahiabu.
87'
Wechsel Inter Turku. Yeboah Amankwah kommt für Seth Saarinen.
82'
Wechsel FC Vaduz. Milos Cocic kommt für Lutfi Dalipi.
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82'
Wechsel FC Vaduz. Malik Sawadogo kommt für Dominik Schwizer.
82'
Wechsel FC Vaduz. Nicolas Hasler kommt für Mischa Beeli.
69'
Wechsel FC Vaduz. Daniel Kasper kommt für Dejan Sorgic.
68'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Vaduz ist 2:1. Prosper Ahiabu (Inter Turku) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
63'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Vaduz ist 1:1. Dejan Sorgic (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Dominik Schwizer.
61'
Julian Stark (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Wechsel Inter Turku. Lauri Laine kommt für Antoin Essomba.
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58'
Wechsel Inter Turku. Eeli Kiiskilä kommt für Jasse Tuominen.
58'
Wechsel FC Vaduz. Dejan Djokic kommt für Marcel Monsberger.
57'
Jasse Tuominen (Inter Turku) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Luca Mack (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Vaduz ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
25'
Luka Kuittinen (Inter Turku) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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22'
1 : 0
Pech für FC Vaduz - Eigentor von Julian Stark! Der Spielstand zwischen Inter Turku und FC Vaduz ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
11'
Alie Conteh (Inter Turku) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Turku und FC Vaduz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.