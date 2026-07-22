Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Istanbul Basaksehir und Inter Turku ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Istanbul Basaksehir und Inter Turku ist 1:1.
92'
Janne-Pekka Laine (Inter Turku) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Yusuf Sari (Istanbul Basaksehir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Janne-Pekka Laine (Inter Turku).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Julius Tauriainen (Inter Turku).
89'
Wechsel Inter Turku. Iiro Järvinen kommt für Bismark Ampofo.
88'
Abseits Istanbul Basaksehir. Abbosbek Fayzullaev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yusuf Sari im Abseits.
87'
Vorbeigeschossen. Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Yusuf Sari mit einer Flanke.
85'
Abseits Inter Turku. Eetu Huuhtanen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean Botué im Abseits.
83'
Vorbeigeschossen. Davie Selke (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yusuf Sari mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Wechsel Istanbul Basaksehir. Berat Özdemir kommt für Umut Günes.
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82'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Eetu Huuhtanen.
82'
Ball pariert. Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jerome Opoku.
80'
Vorbeigeschossen. Prosper Ahiabu (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julius Tauriainen mit einer Flanke.
79'
Foul von Davie Selke (Istanbul Basaksehir).
79'
Eetu Huuhtanen (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball pariert. Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
78'
Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Julius Tauriainen (Inter Turku).
77'
Wechsel Inter Turku. Julius Tauriainen kommt für Jasse Tuominen.
77'
Wechsel Inter Turku. Jean Botué kommt für Alie Conteh.
75'
Jasse Tuominen (Inter Turku) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Michal Karbownik (Istanbul Basaksehir) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Jasse Tuominen (Inter Turku).
74'
Ball abgeblockt. Yusuf Sari (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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73'
Foul von Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir).
73'
Seth Saarinen (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball abgeblockt. Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davie Selke.
70'
Ball pariert. Alie Conteh (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
69'
Wechsel Istanbul Basaksehir. Nuno da Costa kommt für Eldor Shomurodov.
69'
Wechsel Istanbul Basaksehir. Davie Selke kommt für Bertug Yildirim.
68'
Vorbeigeschossen. Jasse Tuominen (Inter Turku) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Clinton Jephta mit einer Flanke.
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67'
Vorbeigeschossen. Umut Günes (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
65'
Ball pariert. Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abbosbek Fayzullaev.
64'
Wechsel Inter Turku. Prosper Ahiabu kommt für Antoin Essomba.
64'
Umut Günes (Istanbul Basaksehir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Jasse Tuominen (Inter Turku).
63'
Ball abgeblockt. Alie Conteh (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoin Essomba.
61'
Wechsel Istanbul Basaksehir. Jerome Opoku kommt für Ousseynou Ba.
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61'
Wechsel Istanbul Basaksehir. Abbosbek Fayzullaev kommt für Ivan Brnic.
61'
Abseits Inter Turku. Eetu Huuhtanen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alie Conteh im Abseits.
61'
Ball pariert. Ivan Brnic (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Eldor Shomurodov.
59'
Foul von Ivan Brnic (Istanbul Basaksehir).
59'
Antoin Essomba (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Ivan Brnic (Istanbul Basaksehir) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yusuf Sari mit einer Flanke.
56'
Umut Günes (Istanbul Basaksehir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Bismark Ampofo (Inter Turku).
55'
Abseits Inter Turku. Ilari Kangasniemi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Clinton Jephta im Abseits.
54'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Istanbul Basaksehir und Inter Turku ist 1:1. Emin Bayram (Istanbul Basaksehir) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Yusuf Sari mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Jussi Niska.
51'
Abseits Inter Turku. Seth Saarinen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alie Conteh im Abseits.
48'
Abseits Istanbul Basaksehir. Olivier Kemen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bertug Yildirim im Abseits.
46'
Ousseynou Ba (Istanbul Basaksehir) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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46'
Foul von Ousseynou Ba (Istanbul Basaksehir).
46'
Alie Conteh (Inter Turku) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Istanbul Basaksehir und Inter Turku ist 0:1.
46'
Foul von Ousseynou Ba (Istanbul Basaksehir).
46'
Eetu Huuhtanen (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Seth Saarinen.
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43'
Foul von Bertug Yildirim (Istanbul Basaksehir).
43'
Jussi Niska (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Emin Bayram (Istanbul Basaksehir).
41'
Jasse Tuominen (Inter Turku) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Abseits Istanbul Basaksehir. Eldor Shomurodov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bertug Yildirim im Abseits.
39'
Ball pariert. Ömer Ali Sahiner (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
39'
Ball pariert. Michal Karbownik (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Olivier Kemen.
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35'
Ömer Ali Sahiner (Istanbul Basaksehir) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Alie Conteh (Inter Turku).
34'
Foul von Ömer Ali Sahiner (Istanbul Basaksehir).
34'
Alie Conteh (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Yusuf Sari.
32'
Foul von Olivier Kemen (Istanbul Basaksehir).
32'
Bismark Ampofo (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Vorbeigeschossen. Olivier Kemen (Istanbul Basaksehir) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ivan Brnic mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Luka Kuittinen.
29'
Emin Bayram (Istanbul Basaksehir) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Alie Conteh (Inter Turku).
28'
Foul von Yusuf Sari (Istanbul Basaksehir).
28'
Clinton Jephta (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Eetu Huuhtanen.
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26'
Ball pariert. Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Emin Bayram.
26'
Ball abgeblockt. Umut Günes (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Brnic.
25'
Ball abgeblockt. Ivan Brnic (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Bertug Yildirim (Istanbul Basaksehir) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Jasse Tuominen (Inter Turku).
23'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Jasse Tuominen.
23'
Ball abgeblockt. Ivan Brnic (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yusuf Sari.
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21'
Vorbeigeschossen. Emin Bayram (Istanbul Basaksehir) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Eldor Shomurodov mit dem Kopf nach einer Ecke.
21'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Luka Kuittinen.
20'
Ball pariert. Ivan Brnic (Istanbul Basaksehir) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yusuf Sari mit einer Flanke.
19'
Abseits Inter Turku. Janne-Pekka Laine spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alie Conteh im Abseits.
19'
Ball abgeblockt. Clinton Jephta (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ball pariert. Alie Conteh (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
19'
Ball pariert. Luka Kuittinen (Inter Turku) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Janne-Pekka Laine mit einer Flanke.
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19'
Ecke Inter Turku. Die Ecke wurde verursacht von Emin Bayram.
18'
Foul von Olivier Kemen (Istanbul Basaksehir).
18'
Bismark Ampofo (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Istanbul Basaksehir und Inter Turku ist 0:1. Clinton Jephta (Inter Turku) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Jasse Tuominen.
12'
Vorbeigeschossen. Yusuf Sari (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ivan Brnic.
9'
Vorbeigeschossen. Ömer Ali Sahiner (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yusuf Sari.
8'
Abseits Istanbul Basaksehir. Ömer Ali Sahiner spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bertug Yildirim im Abseits.
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8'
Foul von Olivier Kemen (Istanbul Basaksehir).
8'
Ilari Kangasniemi (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Bertug Yildirim (Istanbul Basaksehir).
7'
Jussi Niska (Inter Turku) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olivier Kemen mit einem langen Ball.
6'
Ball abgeblockt. Bismark Ampofo (Inter Turku) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Ball abgeblockt. Jasse Tuominen (Inter Turku) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoin Essomba mit dem Kopf.
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5'
Ecke Istanbul Basaksehir. Die Ecke wurde verursacht von Seth Saarinen.
4'
Vorbeigeschossen. Alie Conteh (Inter Turku) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Antoin Essomba mit einer Flanke.
1'
Vorbeigeschossen. Clinton Jephta (Inter Turku) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antoin Essomba mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Istanbul Basaksehir und Inter Turku.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.