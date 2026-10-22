Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Jablonec und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Jablonec und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
95'
Foul von Promise David (Brighton and Hove Albion).
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95'
Nemanja Tekijaski (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
94'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball pariert. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luka Vuskovic.
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93'
Ball abgeblockt. Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
93'
Vorbeigeschossen. Sebastian Nebyla (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Holly mit einem langen Ball nach einem Konter.
91'
Foul von Promise David (Brighton and Hove Albion).
91'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Wechsel FK Jablonec. Daniel Soucek kommt für Richard Sedlácek.
91'
Wechsel FK Jablonec. Jan Chramosta kommt für Nelson Okeke.
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90'
Vorbeigeschossen. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malick Yalcouyé nach einer Ecke.
90'
Ball abgeblockt. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chema Andrés.
89'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Nemanja Tekijaski.
89'
Ball abgeblockt. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Costinha mit dem Kopf.
89'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luka Vuskovic.
87'
Abseits FK Jablonec. Martin Cedidla spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominik Holly im Abseits.
86'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Ferdi Kadioglu kommt für Jaouen Hadjam.
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86'
Vorbeigeschossen. Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luka Vuskovic mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
85'
Martin Cedidla (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
85'
Handspiel von Martin Cedidla (FK Jablonec).
84'
Vorbeigeschossen. Martin Cedidla (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jirí Sláma.
83'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
82'
Abseits FK Jablonec. Sebastian Nebyla spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Richard Sedlácek im Abseits.
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82'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
81'
Abseits FK Jablonec. Martin Cedidla spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominik Holly im Abseits.
80'
Vorbeigeschossen. Jaouen Hadjam (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
80'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Vakhtang Tchanturishvili.
79'
Vorbeigeschossen. Richard Sedlácek (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nelson Okeke.
79'
Ball pariert. Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Martin Cedidla mit einem langen Ball.
77'
Dusan Pavlovic (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Vorbeigeschossen. Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
75'
Vorbeigeschossen. Dominik Holly (FK Jablonec) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
74'
Ball pariert. Jirí Sláma (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
74'
Wechsel FK Jablonec. Dominik Holly kommt für Antonín Rusek.
73'
Antonín Rusek (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Ball pariert. Antonín Rusek (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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71'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Garang Kuol (FK Jablonec).
69'
Costinha (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
69'
Garang Kuol (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Promise David kommt für Jack Hinshelwood.
68'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Yasin Ayari kommt für Matt O'Riley.
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68'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Luka Vuskovic kommt für Olivier Boscagli.
68'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Chema Andrés kommt für Pascal Gross.
67'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Martin Cedidla.
65'
Sebastian Nebyla (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Sebastian Nebyla (FK Jablonec).
64'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
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62'
Wechsel FK Jablonec. Garang Kuol kommt für Saidou Alioum.
62'
Wechsel FK Jablonec. Sebastian Nebyla kommt für Matej Polidar.
59'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Dusan Pavlovic.
56'
Abseits Brighton and Hove Albion. Costinha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jack Hinshelwood im Abseits.
56'
Vorbeigeschossen. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
55'
Ball abgeblockt. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
54'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Vakhtang Tchanturishvili.
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53'
Abseits FK Jablonec. Matej Polidar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonín Rusek im Abseits.
52'
Foul von Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion).
52'
Nelson Okeke (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Abseits Brighton and Hove Albion. Pascal Gross spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Malick Yalcouyé im Abseits.
49'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
48'
Vorbeigeschossen. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einem langen Ball.
46'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
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46'
Antonín Rusek (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Jablonec und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Olivier Boscagli.
38'
Abseits Brighton and Hove Albion. Georginio Rutter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Osman im Abseits.
37'
Foul von Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion).
37'
Antonín Rusek (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Vorbeigeschossen. Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michael Svoboda.
35'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
35'
Jirí Sláma (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross.
32'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
32'
Nemanja Tekijaski (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball pariert. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross.
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30'
Vorbeigeschossen. Antonín Rusek (FK Jablonec) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke nach einer Ecke.
29'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Jaouen Hadjam.
25'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
23'
Foul von Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion).
23'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jack Hinshelwood.
21'
Ball abgeblockt. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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21'
Ball pariert. Matej Polidar (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke.
20'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
20'
Martin Cedidla (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Jan Hanus.
17'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Martin Cedidla.
15'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
15'
Nelson Okeke (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Jirí Sláma (FK Jablonec).
11'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
9'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
9'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
9'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
Werbung
9'
Dusan Pavlovic (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
5'
Abseits FK Jablonec. Jirí Sláma spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matej Polidar im Abseits.
3'
Vorbeigeschossen. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
2'
Ball pariert. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Olivier Boscagli.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Jablonec und Brighton and Hove Albion.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.