Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Jablonec und FC Lugano ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Jablonec und FC Lugano ist 2:0.
94'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Mai.
Werbung
94'
Ball abgeblockt. Daniel Soucek (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lukas Mai.
92'
Wechsel FK Jablonec. Daniel Soucek kommt für Richard Sedlácek.
92'
Wechsel FK Jablonec. Matej Polidar kommt für Saidou Alioum.
Werbung
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ball pariert. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec).
89'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Nebyla.
88'
Dereck Moncada (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
88'
Foul von Dusan Pavlovic (FK Jablonec).
87'
Wechsel FK Jablonec. Filip Novák kommt für Martin Cedidla.
85'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Jablonec und FC Lugano ist 2:0. Lamin Jawo (FK Jablonec) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
85'
Jirí Sláma (FK Jablonec) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Richard Sedlácek.
84'
Vorbeigeschossen. Ezgjan Alioski (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke.
83'
Ball abgeblockt. Bekhruz Karimov (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Uran Bislimi mit einem langen Ball.
82'
Jirí Sláma (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte.
Werbung
82'
Vorbeigeschossen. Martin Cedidla (FK Jablonec) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Mai.
81'
Ball abgeblockt. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Cedidla mit einem langen Ball.
81'
Wechsel FC Lugano. Dereck Moncada kommt für Ahmed Kendouci.
81'
Wechsel FC Lugano. Kevin Behrens kommt für Albian Ajeti.
81'
Wechsel FC Lugano. Martim Marques kommt für Joel Bichsel.
79'
Vorbeigeschossen. Lamin Jawo (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nemanja Tekijaski.
Werbung
78'
Ball abgeblockt. Martin Cedidla (FK Jablonec) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke.
75'
Ball abgeblockt. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Albian Ajeti.
75'
Ball pariert. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Antonios Papadopoulos mit einem langen Ball.
72'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Klemen Mihelak.
72'
Ball pariert. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Uran Bislimi.
72'
Antonios Papadopoulos (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Antonín Rusek (FK Jablonec).
Werbung
70'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Jablonec und FC Lugano ist 1:0. Martin Cedidla (FK Jablonec) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation.
68'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
68'
Lamin Jawo (FK Jablonec) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Saidou Alioum (FK Jablonec).
65'
Ball abgeblockt. Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke.
65'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
64'
Wechsel FC Lugano. Daniel Dos Santos kommt für Elias Pihlström.
63'
Wechsel FC Lugano. Renato Steffen kommt für Beckham Castro.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Klemen Mihelak (FK Jablonec).
63'
Foul von Beckham Castro (FC Lugano).
63'
Klemen Mihelak (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball pariert. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Albian Ajeti.
60'
Wechsel FK Jablonec. Sebastian Nebyla kommt für Nelson Okeke.
Werbung
60'
Wechsel FK Jablonec. Antonín Rusek kommt für Dominik Holly.
59'
Antonios Papadopoulos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
58'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Kendouci.
58'
Ball abgeblockt. Lamin Jawo (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Ball abgeblockt. Lamin Jawo (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Richard Sedlácek mit einer Flanke.
58'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Antonios Papadopoulos.
Werbung
56'
Elias Pihlström (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Martin Cedidla (FK Jablonec).
55'
Foul von Ezgjan Alioski (FC Lugano).
55'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ezgjan Alioski mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Vakhtang Tchanturishvili.
51'
Beckham Castro (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
51'
Foul von Dusan Pavlovic (FK Jablonec).
50'
Handspiel von Saidou Alioum (FK Jablonec).
48'
Ball pariert. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Beckham Castro.
47'
Albian Ajeti (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Martin Cedidla (FK Jablonec).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Jablonec und FC Lugano ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
45'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lukas Mai.
44'
Albian Ajeti (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
44'
Vorbeigeschossen. Lamin Jawo (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke nach einer Ecke.
43'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Bekhruz Karimov.
43'
Ball abgeblockt. Martin Cedidla (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Vorbeigeschossen. Martin Cedidla (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jirí Sláma.
Werbung
43'
Ball abgeblockt. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominik Holly.
42'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Kendouci.
40'
Foul von Ezgjan Alioski (FC Lugano).
40'
Dominik Holly (FK Jablonec) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ahmed Kendouci.
37'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Lamin Jawo (FK Jablonec).
Werbung
33'
Vorbeigeschossen. Elias Pihlström (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ahmed Kendouci.
31'
Vorbeigeschossen. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
29'
Handspiel von David von Ballmoos (FC Lugano).
28'
Joel Bichsel (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Joel Bichsel (FC Lugano).
28'
Lamin Jawo (FK Jablonec) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Nelson Okeke (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
25'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lamin Jawo (FK Jablonec).
19'
Foul von Elias Pihlström (FC Lugano).
19'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Beckham Castro (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
18'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
16'
Albian Ajeti (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
16'
Vorbeigeschossen. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Uran Bislimi mit einer Flanke.
13'
Ball abgeblockt. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamin Jawo mit dem Kopf.
13'
Foul von Bekhruz Karimov (FC Lugano).
13'
Jirí Sláma (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
12'
Elias Pihlström (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Martin Cedidla (FK Jablonec).
10'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Uran Bislimi mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
9'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Jirí Sláma (FK Jablonec).
7'
Lukas Mai (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Dominik Holly (FK Jablonec).
Werbung
4'
Ball abgeblockt. Jirí Sláma (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Jablonec und FC Lugano.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.