Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen KAA Gent und Aarhus GF ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KAA Gent und Aarhus GF ist 1:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Michel-Ange Balikwisha (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Callum McCowatt (Aarhus GF).
90'
Abseits KAA Gent. Davy Roef spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahima Cisse im Abseits.
89'
Ibrahima Cisse (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Frederik Tingager (Aarhus GF).
87'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen KAA Gent und Aarhus GF ist 1:0. Hyllarion Goore (KAA Gent) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Tiago Araújo mit einer Flanke.
86'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Tibe De Vlieger (KAA Gent).
86'
Callum McCowatt (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Mamadou Diallo (KAA Gent).
83'
Stefen Tchamche (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Jens Jønsson.
80'
Ball abgeblockt. Tiago Araújo (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Momodou Sonko.
77'
Wechsel KAA Gent. Leonardo Lopes kommt für Mathias Delorge.
77'
Wechsel Aarhus GF. Jens Jønsson kommt für Markus Solbakken.
77'
Wechsel Aarhus GF. Frederik Tingager kommt für Eric Kahl.
77'
Vorbeigeschossen. Mamadou Diallo (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michel-Ange Balikwisha nach einer Standardsituation.
77'
Vorbeigeschossen. Michel-Ange Balikwisha (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
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76'
Markus Solbakken (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Markus Solbakken (Aarhus GF).
73'
Mathias Delorge (KAA Gent) sieht eine Gelbe Karte.
73'
Vorbeigeschossen. Tibe De Vlieger (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
73'
Ball abgeblockt. Maksim Paskotsi (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Ibrahima Cisse (KAA Gent) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Momodou Sonko mit einer Flanke.
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72'
Vorbeigeschossen. Stefen Tchamche (Aarhus GF) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei.
70'
Foul von Ibrahima Cisse (KAA Gent).
70'
Eric Kahl (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel KAA Gent. Hyllarion Goore kommt für Matties Volckaert.
65'
Foul von Mamadou Diallo (KAA Gent).
65'
Mads Hedenstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Mølgaard.
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62'
Wechsel Aarhus GF. Magnus Knudsen kommt für Kristian Arnstad.
61'
Vorbeigeschossen. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
61'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Jacob Andersen.
60'
Ball abgeblockt. Christian Burgess (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tibe De Vlieger mit einer Flanke.
59'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hedenstad.
59'
Ball pariert. Tiago Araújo (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mathias Delorge.
58'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Arnstad.
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58'
James Bogere (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von James Bogere (Aarhus GF).
57'
Vorbeigeschossen. Mathias Delorge (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matties Volckaert mit einer Flanke.
55'
Ball pariert. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mathias Delorge mit einem Steilpass.
54'
Foul von Ibrahima Cisse (KAA Gent).
54'
Colin Rösler (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Handspiel von Callum McCowatt (Aarhus GF).
50'
Vorbeigeschossen. Stefen Tchamche (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tobias Mølgaard mit dem Kopf nach einem Konter.
49'
Mathias Delorge (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Callum McCowatt (Aarhus GF).
49'
Ball abgeblockt. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frederik Emmery.
48'
Foul von Maksim Paskotsi (KAA Gent).
48'
Markus Solbakken (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Wechsel KAA Gent. Mamadou Diallo kommt für Siebe Van der Heyden.
45'
Wechsel Aarhus GF. Tobias Mølgaard kommt für Daníel Grétarsson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KAA Gent und Aarhus GF ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Christian Burgess (KAA Gent).
45'
Eric Kahl (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Momodou Sonko (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
42'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Cisse (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tiago Araújo mit einer Flanke.
41'
Vorbeigeschossen. Siebe Van der Heyden (KAA Gent) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
39'
Vorbeigeschossen. Christian Burgess (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mathias Delorge mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Jacob Andersen.
39'
Vorbeigeschossen. Tibe De Vlieger (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michel-Ange Balikwisha mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ball abgeblockt. Tiago Araújo (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tibe De Vlieger.
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38'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Daníel Grétarsson.
37'
Handspiel von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
34'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Cisse (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
32'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Eric Kahl.
32'
Ball abgeblockt. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michel-Ange Balikwisha mit dem Kopf.
31'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Markus Solbakken.
26'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Colin Rösler (Aarhus GF).
26'
Ball abgeblockt. Daníel Grétarsson (Aarhus GF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Arnstad mit einer Flanke.
25'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Matties Volckaert.
24'
Ibrahima Cisse (KAA Gent) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum.
24'
Ball pariert. Michel-Ange Balikwisha (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
23'
Foul von Ibrahima Cisse (KAA Gent).
23'
Daníel Grétarsson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Matties Volckaert (KAA Gent).
23'
Markus Solbakken (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Christian Burgess (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
21'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
21'
Wechsel Aarhus GF. Frederik Emmery kommt für Mikael Anderson aufgrund einer Verletzung.
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20'
Vorbeigeschossen. Christian Burgess (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Siebe Van der Heyden.
18'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mikael Anderson (Aarhus GF).
16'
Michel-Ange Balikwisha (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Mikael Anderson (Aarhus GF).
15'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Christian Burgess.
14'
Foul von Michel-Ange Balikwisha (KAA Gent).
Werbung
14'
Eric Kahl (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Eric Kahl.
11'
Siebe Van der Heyden (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
10'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Mikael Anderson.
9'
Christian Burgess (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
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5'
Foul von Callum McCowatt (Aarhus GF).
5'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen KAA Gent und Aarhus GF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.