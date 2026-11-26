Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen KAA Gent und Roter Stern Belgrad ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KAA Gent und Roter Stern Belgrad ist 1:1.
93'
Ball abgeblockt. Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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92'
Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Matties Volckaert (KAA Gent).
91'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Aimé Omgba.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Vorbeigeschossen. Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Osman Bukari.
88'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Milos Veljkovic kommt für Mihailo Ristic aufgrund einer Verletzung.
88'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Kim Ye-Geon kommt für Mirko Ivanic.
87'
Wechsel KAA Gent. Mamadou Diallo kommt für Momodou Sonko.
87'
Wechsel KAA Gent. Gilles De Meyer kommt für Tiago Araújo aufgrund einer Verletzung.
87'
Wechsel KAA Gent. Ibrahima Cisse kommt für Josué Vergara.
85'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen KAA Gent und Roter Stern Belgrad ist 1:1. Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Tomás Händel.
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84'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Matties Volckaert (KAA Gent).
83'
Vorbeigeschossen. Matties Volckaert (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mathias Delorge mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
83'
Foul von Mihailo Ristic (Roter Stern Belgrad).
83'
Hyllarion Goore (KAA Gent) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marko Arnautovic.
81'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Davy Roef.
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81'
Vorbeigeschossen. Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Mohamed Abu Fani mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
80'
Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Mathias Delorge (KAA Gent).
79'
Foul von Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad).
79'
Josué Vergara (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Foul von Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad).
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78'
Mathias Delorge (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Marko Arnautovic kommt für Vladimir Lucic.
74'
Ball pariert. Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matej Gashtarov.
73'
Vorbeigeschossen. Aimé Omgba (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tiago Araújo mit einer Flanke nach einem Konter.
72'
Wechsel KAA Gent. Aimé Omgba kommt für Abdelkahar Kadri.
71'
Vorbeigeschossen. Osman Bukari (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stefan Gudelj.
70'
Ball abgeblockt. Mirko Ivanic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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68'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Siebe Van der Heyden.
67'
Ball abgeblockt. Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimir Lucic.
66'
Ball abgeblockt. Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Abu Fani.
64'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Mihailo Ristic kommt für Mahmudu Bajo.
64'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Osman Bukari kommt für Vasilije Kostov.
63'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Davy Roef.
62'
Ball abgeblockt. Mirko Ivanic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimir Lucic.
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60'
Ball pariert. Mathias Delorge (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
60'
Wechsel KAA Gent. Hyllarion Goore kommt für Matisse Samoise aufgrund einer Verletzung.
60'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Händel.
60'
Ball abgeblockt. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathias Delorge.
59'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Matheus.
59'
Ball abgeblockt. Abdelkahar Kadri (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matties Volckaert.
58'
Foul von Yuta Nakayama (Roter Stern Belgrad).
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58'
Matisse Samoise (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tiago Araújo.
56'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Leonardo Lopes (KAA Gent).
54'
Ball abgeblockt. Yuta Nakayama (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matej Gashtarov.
54'
Mahmudu Bajo (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Matisse Samoise (KAA Gent).
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53'
Mahmudu Bajo (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Matisse Samoise (KAA Gent).
52'
Vorbeigeschossen. Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
51'
Mirko Ivanic (Roter Stern Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Siebe Van der Heyden (KAA Gent).
50'
Ball abgeblockt. Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Handspiel von Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KAA Gent und Roter Stern Belgrad ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Yuta Nakayama (Roter Stern Belgrad).
46'
Tiago Araújo (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Maksim Paskotsi.
45'
Vorbeigeschossen. Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
43'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Delorge.
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43'
Ball abgeblockt. Tomás Händel (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rade Krunic mit dem Kopf.
42'
Ball abgeblockt. Abdelkahar Kadri (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad).
41'
Momodou Sonko (KAA Gent) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vasilije Kostov (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Tiago Araújo (KAA Gent).
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39'
Foul von Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad).
39'
Leonardo Lopes (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball abgeblockt. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Siebe Van der Heyden.
38'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tomás Händel (Roter Stern Belgrad).
36'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Davy Roef.
36'
Ball pariert. Vasilije Kostov (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mohamed Abu Fani.
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36'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Matisse Samoise.
35'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Davy Roef.
35'
Vorbeigeschossen. Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Tomás Händel.
33'
Tomás Händel (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Mathias Delorge (KAA Gent).
32'
Abseits KAA Gent. Mathias Delorge spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abdelkahar Kadri im Abseits.
31'
Vorbeigeschossen. Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mirko Ivanic.
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29'
Ball abgeblockt. Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Vorbeigeschossen. Mahmudu Bajo (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei.
29'
Ball abgeblockt. Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rade Krunic mit einer Flanke.
29'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Delorge.
29'
Vorbeigeschossen. Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vladimir Lucic.
26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen KAA Gent und Roter Stern Belgrad ist 1:0. Tiago Araújo (KAA Gent) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Matties Volckaert mit dem Kopf nach einer Ecke.
26'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Rade Krunic.
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24'
Mohamed Abu Fani (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Leonardo Lopes (KAA Gent).
23'
Foul von Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad).
23'
Matisse Samoise (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Rade Krunic (Roter Stern Belgrad).
22'
Momodou Sonko (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Ball pariert. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Matisse Samoise.
19'
Handspiel von Tomás Händel (Roter Stern Belgrad).
17'
Ball abgeblockt. Mahmudu Bajo (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimir Lucic.
14'
Siebe Van der Heyden (KAA Gent) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Vasilije Kostov (Roter Stern Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Siebe Van der Heyden (KAA Gent).
12'
Vorbeigeschossen. Tomás Händel (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vladimir Lucic.
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9'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Josué Vergara (KAA Gent).
8'
Foul von Tomás Händel (Roter Stern Belgrad).
8'
Mathias Delorge (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen KAA Gent und Roter Stern Belgrad.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.