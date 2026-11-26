Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Riga FC ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Riga FC ist 2:0.
92'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Orlando Galo (Riga FC).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Abseits Riga FC. Baba Musah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abdulrahman Taiwo im Abseits.
88'
Wechsel Kauno Žalgiris. Anton Tolordava kommt für Joris Moutachy.
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87'
Muhammed Badamosi (Riga FC) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Foul von Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).
87'
Muhammed Badamosi (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Vorbeigeschossen. Muhammed Badamosi (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orlando Galo.
85'
Foul von Lirim Kastrati (Kauno Žalgiris).
85'
Muhammed Badamosi (Riga FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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83'
Wechsel Kauno Žalgiris. Marko Konatar kommt für Nosa Iyobosa Edokpolor.
83'
Wechsel Kauno Žalgiris. Lirim Kastrati kommt für Motiejus Burba.
82'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Muhammed Badamosi (Riga FC).
81'
Ball pariert. Ivan Fiolic (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nosa Iyobosa Edokpolor mit einer Flanke.
80'
Vorbeigeschossen. Muhammed Badamosi (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Karl Wassom mit einem langen Ball.
79'
Foul von Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).
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79'
Muhammed Badamosi (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Abseits Riga FC. Paulo Eduardo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Orlando Galo im Abseits.
78'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Tomas Svedkauskas.
77'
Ball pariert. Muhammed Badamosi (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maksims Tonisevs.
76'
Ball pariert. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ivan Fiolic.
75'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Wechsel Kauno Žalgiris. Renan Oliveira kommt für Yukiyoshi Karashima aufgrund einer Verletzung.
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75'
Wechsel Kauno Žalgiris. Ivan Fiolic kommt für Gabriel Debeljuh.
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris).
73'
Wechsel Riga FC. Paulo Eduardo kommt für Raivis Jurkovskis.
73'
Wechsel Riga FC. Abdulrahman Taiwo kommt für Salah-Eddine Oulad.
72'
Ball pariert. Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anthony Kalik.
72'
Ecke Kauno Žalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Baba Musah.
71'
Ball pariert. Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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70'
Ecke Kauno Žalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Orlando Galo.
69'
Vorbeigeschossen. Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anthony Kalik.
68'
Vorbeigeschossen. Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Leon Krekovic mit einer Flanke.
63'
Muhammed Badamosi (Riga FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Joris Moutachy (Kauno Žalgiris).
63'
Abseits Kauno Žalgiris. Joris Moutachy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anthony Kalik im Abseits.
62'
Foul von Muhammed Badamosi (Riga FC).
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62'
Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Orlando Galo (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris).
61'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Riga FC ist 2:0. Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
59'
Baba Musah verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
59'
Ball abgeblockt. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leon Krekovic mit einem langen Ball.
58'
Wechsel Riga FC. Ahmed Ankrah kommt für Raki Aouani.
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58'
Wechsel Riga FC. Muhammed Badamosi kommt für Reginaldo Ramires.
56'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Riga FC ist 1:0. Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Leon Krekovic nach einem Konter.
55'
Vorbeigeschossen. Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yukiyoshi Karashima.
51'
Handspiel von Raki Aouani (Riga FC).
48'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Orlando Galo (Riga FC).
47'
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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46'
Orlando Galo (Riga FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Joris Moutachy (Kauno Žalgiris).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Riga FC ist 0:0.
56'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Aldayr Hernández.
54'
Orlando Galo (Riga FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).
53'
Vorbeigeschossen. Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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52'
Wechsel Riga FC. Frenks Orols kommt für Caio Ferreira.
49'
Kenan Piric (Riga FC) sieht die Rote Karte.
48'
VAR Entscheidung: Karte geändert Kenan Piric (Riga FC).
48'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kenan Piric (Riga FC).
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).
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44'
Foul von Kenan Piric (Riga FC).
44'
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ecke Kauno Žalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Piric.
43'
Ball pariert. Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joris Moutachy.
43'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).
40'
Gelb-Rote Karte für Iago Siqueira (Riga FC) für überhartes Einsteigen.
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40'
Foul von Iago Siqueira (Riga FC).
40'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Karl Wassom (Riga FC).
40'
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Kenan Piric (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).
37'
Das Spiel läuft wieder.
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37'
Das Spiel ist unterbrochen (Riga FC).
37'
Ball abgeblockt. Raki Aouani (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orlando Galo mit einem langen Ball.
36'
Foul von Iago Siqueira (Riga FC).
36'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Nosa Iyobosa Edokpolor.
35'
Handspiel von Salah-Eddine Oulad (Riga FC).
34'
Das Spiel läuft wieder.
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33'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Reginaldo Ramires (Riga FC).
33'
Iago Siqueira (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Motiejus Burba (Kauno Žalgiris).
32'
Abseits Kauno Žalgiris. Vykintas Slivka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabriel Debeljuh im Abseits.
31'
Foul von Maksims Tonisevs (Riga FC).
31'
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Caio Ferreira (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Orlando Galo.
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29'
Vorbeigeschossen. Caio Ferreira (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raki Aouani.
27'
Vorbeigeschossen. Reginaldo Ramires (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Salah-Eddine Oulad.
27'
Vorbeigeschossen. Salah-Eddine Oulad (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raivis Jurkovskis.
26'
Abseits Kauno Žalgiris. Nosa Iyobosa Edokpolor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anthony Kalik im Abseits.
24'
Abseits Kauno Žalgiris. Rokas Lekiatas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Motiejus Burba im Abseits.
21'
Ecke Kauno Žalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Baba Musah.
21'
Foul von Caio Ferreira (Riga FC).
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21'
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Iago Siqueira (Riga FC) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
19'
Handspiel von Iago Siqueira (Riga FC).
18'
Vorbeigeschossen. Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Motiejus Burba.
17'
Foul von Orlando Galo (Riga FC).
17'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Salah-Eddine Oulad (Riga FC).
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10'
Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Maksims Tonisevs (Riga FC).
9'
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris).
7'
Orlando Galo (Riga FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).
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4'
Orlando Galo (Riga FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).
2'
Foul von Raivis Jurkovskis (Riga FC).
2'
Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball pariert. Caio Ferreira (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Iago Siqueira mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kauno Žalgiris und Riga FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.