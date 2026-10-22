Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 1:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 1:4.
93'
Ball abgeblockt. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nosa Iyobosa Edokpolor mit einer Flanke.
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93'
Foul von Vetle Dragsnes (Brann Bergen).
93'
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Abseits Kauno Žalgiris. Gratas Sirgedas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabriel Debeljuh im Abseits.
91'
Foul von Jacob Sørensen (Brann Bergen).
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91'
Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
91'
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Noah Holm (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).
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89'
Foul von Kristian Eriksen (Brann Bergen).
89'
Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Brann Bergen. Bård Finne kommt für Eggert Gudmundsson.
88'
Wechsel Brann Bergen. Julian Laegreid kommt für Niklas Castro.
88'
Vorbeigeschossen. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Niklas Castro.
85'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 1:4. Noah Holm (Brann Bergen) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Kristian Eriksen mit einer Flanke.
85'
Vorbeigeschossen. Vetle Dragsnes (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Castro.
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84'
Foul von Niklas Castro (Brann Bergen).
84'
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Kauno Žalgiris. Gabriel Debeljuh kommt für Renan Oliveira.
82'
Foul von Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen).
82'
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Vorbeigeschossen. Motiejus Burba (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
77'
Ball pariert. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Joris Moutachy mit einer Flanke.
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76'
Vorbeigeschossen. Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Motiejus Burba mit einer Flanke.
75'
Wechsel Brann Bergen. Thore Pedersen kommt für Jonas Torsvik.
75'
Wechsel Brann Bergen. Vetle Dragsnes kommt für Joachim Soltvedt.
74'
Foul von Kristall Ingason (Brann Bergen).
74'
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Jonas Torsvik (Brann Bergen).
73'
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Eggert Gudmundsson (Brann Bergen).
71'
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Eggert Gudmundsson (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).
68'
Wechsel Brann Bergen. Kristian Eriksen kommt für Sævar Magnússon.
68'
Eggert Gudmundsson (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Noah Holm (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris).
67'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
67'
Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Jacob Sørensen (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Motiejus Burba (Kauno Žalgiris).
66'
Abseits Kauno Žalgiris. Anthony Kalik spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Renan Oliveira im Abseits.
63'
Ball pariert. Jonas Torsvik (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Holm.
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63'
Vorbeigeschossen. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
63'
Wechsel Kauno Žalgiris. Motiejus Burba kommt für Fabien Ourega.
62'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Tomas Svedkauskas.
62'
Ball pariert. Niklas Castro (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
60'
Vorbeigeschossen. Sævar Magnússon (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
59'
Jonas Torsvik (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Leon Krekovic (Kauno Žalgiris).
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58'
Foul von Jonas Torsvik (Brann Bergen).
58'
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Renan Oliveira nach einem Konter.
55'
Abseits Brann Bergen. Jacob Sørensen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niklas Castro im Abseits.
54'
Foul von Jonas Torsvik (Brann Bergen).
54'
Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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53'
Jonas Torsvik (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).
53'
Vorbeigeschossen. Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joris Moutachy mit einer Flanke.
49'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Aldayr Hernández.
49'
Ball abgeblockt. Jonas Torsvik (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Jensen Wassberg.
47'
Vorbeigeschossen. Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
47'
Ball abgeblockt. Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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46'
Foul von Joachim Soltvedt (Brann Bergen).
46'
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Kauno Žalgiris. Vykintas Slivka kommt für Léo Ribeiro.
45'
Wechsel Kauno Žalgiris. Aldayr Hernández kommt für Rokas Lekiatas.
45'
Wechsel Kauno Žalgiris. Leon Krekovic kommt für Ivan Fiolic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 1:3.
47'
Vorbeigeschossen. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kristall Ingason mit einer Flanke nach einem Konter.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).
40'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 1:3. Noah Holm (Brann Bergen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
37'
Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Noah Holm (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris).
36'
Ivan Fiolic (Kauno Žalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Eggert Gudmundsson (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ivan Fiolic (Kauno Žalgiris).
36'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
36'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Kristall Ingason (Brann Bergen).
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35'
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Sævar Magnússon (Brann Bergen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Nosa Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).
33'
Vorbeigeschossen. Léo Ribeiro (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ivan Fiolic.
31'
Ball abgeblockt. Joachim Soltvedt (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Castro.
31'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Rokas Lekiatas.
29'
Vorbeigeschossen. Sævar Magnússon (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jonas Torsvik nach einer Ecke.
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29'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Fabien Ourega.
27'
Ball pariert. Jonas Torsvik (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Niklas Castro.
25'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 1:2. Noah Holm (Brann Bergen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Joachim Soltvedt mit einer Flanke.
22'
Vorbeigeschossen. Joachim Soltvedt (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
21'
Foul von Jacob Sørensen (Brann Bergen).
21'
Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball abgeblockt. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Jensen Wassberg.
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18'
Foul von Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen).
18'
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Jonas Torsvik (Brann Bergen) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Sævar Magnússon.
17'
Vorbeigeschossen. Sævar Magnússon (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Castro mit einer Flanke.
14'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
14'
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball pariert. Niklas Castro (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
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12'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 1:1. Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
11'
Ball abgeblockt. Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anton Tolordava.
11'
Vorbeigeschossen. Anton Tolordava (Kauno Žalgiris) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
11'
Ecke Kauno Žalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Jacob Sørensen.
7'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen ist 0:1. Niklas Castro (Brann Bergen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
3'
VAR Entscheidung: Elfmeter Brann Bergen.
3'
Anton Tolordava verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
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3'
Ball abgeblockt. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joachim Soltvedt mit einer Flanke.
2'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Gratas Sirgedas (Kauno Žalgiris).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kauno Žalgiris und Brann Bergen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.