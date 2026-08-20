Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 2:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 2:3.
94'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Jordan Teze (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Erik Janza (KS Górnik Zabrze).
93'
Vorbeigeschossen. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
93'
Ball abgeblockt. Stanis Idumbo (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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92'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Janis Antiste (KS Górnik Zabrze).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel AS Monaco. Safouane Benzahra kommt für Denis Zakaria.
89'
Foul von Denis Zakaria (AS Monaco).
89'
Michal Sácek (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Erik Janza (KS Górnik Zabrze).
87'
Vorbeigeschossen. Oumar Konaté (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sadibou Sané mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Eric Dier (AS Monaco) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Lamine Camara mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Schulze.
86'
Ball pariert. Anis Soubeir (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
85'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Sondre Liseth (KS Górnik Zabrze).
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84'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze).
83'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Teze.
81'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Janis Antiste kommt für Paulo Bernardo.
81'
Wechsel AS Monaco. Oumar Konaté kommt für Mika Biereth.
80'
Wechsel AS Monaco. Flávio Nazinho kommt für Christian Mawissa.
79'
Das Spiel läuft wieder.
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79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jordan Teze (AS Monaco).
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze).
78'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Teze.
77'
Stanis Idumbo (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze).
76'
Foul von Anis Soubeir (AS Monaco).
76'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Bruno Durdov kommt für Peter González.
74'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 2:3. Sondre Liseth (KS Górnik Zabrze) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Paulo Bernardo nach einer Ecke.
74'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Denis Zakaria.
74'
Ball abgeblockt. Kacper Urbanski (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Ball pariert. Michal Sácek (KS Górnik Zabrze) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Erik Janza mit einer Flanke.
72'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Lamine Camara.
71'
Foul von Christian Mawissa (AS Monaco).
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71'
Peter González (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anis Soubeir nach einer Standardsituation.
70'
Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Stanis Idumbo (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze).
68'
Christian Mawissa (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Sondre Liseth (KS Górnik Zabrze).
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66'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Sondre Liseth kommt für Erik Prekop.
66'
Wechsel KS Górnik Zabrze. Kacper Urbanski kommt für Lukás Sadílek.
64'
Foul von Jordan Teze (AS Monaco).
64'
Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball abgeblockt. Stanis Idumbo (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paris Brunner.
63'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze).
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62'
Vorbeigeschossen. Josema (KS Górnik Zabrze) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Paulo Bernardo mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
61'
Anis Soubeir (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Foul von Anis Soubeir (AS Monaco).
61'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Vorbeigeschossen. Lamine Camara (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Paris Brunner.
58'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 1:3. Paris Brunner (AS Monaco) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Stanis Idumbo mit einer Flanke.
57'
Abseits KS Górnik Zabrze. Erik Janza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Erik Prekop im Abseits.
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57'
Vorbeigeschossen. Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
56'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Sadibou Sané.
56'
Ball abgeblockt. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball pariert. Paulo Bernardo (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Peter González.
55'
Wechsel AS Monaco. Anis Soubeir kommt für Mathys Detourbet.
55'
Wechsel AS Monaco. Jordan Teze kommt für Vanderson.
53'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 1:2. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Erik Janza mit einer Flanke.
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53'
Ball pariert. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mika Biereth.
51'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 0:2. Lamine Camara (AS Monaco) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
48'
Foul von Lamine Camara (AS Monaco).
48'
Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Mika Biereth (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze).
47'
Eric Dier (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Erik Prekop (KS Górnik Zabrze).
46'
Foul von Eric Dier (AS Monaco).
46'
Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 0:1.
46'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Schulze.
46'
Ball pariert. Eric Dier (AS Monaco) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lamine Camara mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Erik Janza.
44'
Vorbeigeschossen. Peter González (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michal Sácek.
42'
Vorbeigeschossen. Erik Prekop (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Peter González mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
41'
Foul von Paris Brunner (AS Monaco).
41'
Rafal Janicki (KS Górnik Zabrze) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Peter González (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
40'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Hrádecky.
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40'
Ball pariert. Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Paulo Bernardo.
40'
Ecke KS Górnik Zabrze. Die Ecke wurde verursacht von Vanderson.
39'
Foul von Vanderson (AS Monaco).
39'
Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Mathys Detourbet (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Foul von Mathys Detourbet (AS Monaco).
38'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Vorbeigeschossen. Lukás Sadílek (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michal Sácek mit einer Flanke.
34'
Ball pariert. Josema (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Michal Sácek.
33'
Foul von Stanis Idumbo (AS Monaco).
33'
Maximilian Dietz (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze).
32'
Ball abgeblockt. Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paulo Bernardo.
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31'
Ball abgeblockt. Peter González (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Sácek.
30'
Vorbeigeschossen. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Stanis Idumbo.
29'
Ball abgeblockt. Peter González (KS Górnik Zabrze) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
Mika Biereth (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Josema (KS Górnik Zabrze).
24'
Foul von Vanderson (AS Monaco).
24'
Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Mathys Detourbet (AS Monaco).
18'
Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Erik Janza (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Lamine Camara (AS Monaco).
9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco ist 0:1. Mika Biereth (AS Monaco) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Mathys Detourbet mit einem Steilpass nach einem Konter.
7'
Lukás Sadílek (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Mathys Detourbet (AS Monaco).
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6'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Schulze.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen KS Górnik Zabrze und AS Monaco.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.