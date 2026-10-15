KuPS Kuopio

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 2:4.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 2:4.
97'
Foul von Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor).
Werbung
97'
Niilo Kujasalo (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 2:4. Gustav Engvall (Kuopion PS) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
94'
Vorbeigeschossen. Saikou Touray (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
94'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Wagner Pina.
Werbung
91'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 1:4. Franculino Djú (Trabzonspor) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Ernest Muçi.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Wagner Pina.
89'
Samet Akaydin (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jaime Moreno (Kuopion PS).
88'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Arttu Lötjönen.
87'
Vorbeigeschossen. Franculino Djú (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tim Jabol-Folcarelli nach einem Konter.
Werbung
87'
Ball abgeblockt. Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wagner Pina.
86'
Fabinho (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Tommi Jyry (Kuopion PS).
85'
Wagner Pina (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Jaime Moreno (Kuopion PS).
85'
Kasim Adams (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
André Onana (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
85'
Foul von Kasim Adams (Kuopion PS).
84'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin Bouchouari.
81'
Ball abgeblockt. Gustav Engvall (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Niilo Kujasalo.
77'
Foul von Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor).
77'
Tommi Jyry (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Jaime Moreno (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Werbung
75'
Ball pariert. Jaime Moreno (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tommi Jyry.
74'
Wechsel Trabzonspor. Ernest Muçi kommt für Aral Simsir.
74'
Wechsel Kuopion PS. Saikou Touray kommt für Samuel Pasanen.
74'
Wechsel Kuopion PS. Jaime Moreno kommt für Piotr Parzyszek.
74'
Foul von Wagner Pina (Trabzonspor).
74'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball abgeblockt. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabinho.
Werbung
71'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Arttu Lötjönen.
71'
Ball abgeblockt. Aral Simsir (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benjamin Bouchouari.
71'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Johannes Kreidl.
71'
Ball pariert. Aral Simsir (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tim Jabol-Folcarelli.
70'
Noah Saviolo (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Ayman Aiki (Kuopion PS).
69'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von André Onana.
Werbung
69'
Ball pariert. Gustav Engvall (Kuopion PS) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Niilo Kujasalo mit einer Flanke.
69'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von André Onana.
69'
Ball pariert. Piotr Parzyszek (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Samuel Pasanen mit einem Steilpass.
67'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Wechsel Kuopion PS. Tommi Jyry kommt für Petteri Pennanen.
63'
Wechsel Kuopion PS. Ayman Aiki kommt für Bob Armah.
63'
Wechsel Kuopion PS. Gustav Engvall kommt für Joslyn Luyeye-Lutumba.
Werbung
63'
Das Spiel ist unterbrochen (Trabzonspor).
62'
Vorbeigeschossen. Cenk Özkacar (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Noah Saviolo nach einer Ecke.
61'
Ball abgeblockt. Aral Simsir (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Melih Kabasakal.
61'
Ball abgeblockt. Franculino Djú (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Saviolo mit einer Flanke.
61'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Pasanen.
60'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Arttu Lötjönen.
59'
Vorbeigeschossen. Piotr Parzyszek (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
Werbung
59'
Elfmeter pariert! Piotr Parzyszek (Kuopion PS) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
58'
Samet Akaydin verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
55'
Wechsel Trabzonspor. Tim Jabol-Folcarelli kommt für Ozan Tufan.
55'
Wechsel Trabzonspor. Fabinho kommt für Batista Mendy.
55'
Wechsel Trabzonspor. Noah Saviolo kommt für Mohamed Salah.
54'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 1:3. Petteri Pennanen (Kuopion PS) trifft mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel oben rechts nach einer Ecke.
53'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Batista Mendy.
Werbung
53'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Franculino Djú.
52'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Samet Akaydin.
52'
Foul von Batista Mendy (Trabzonspor).
52'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Batista Mendy (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Batista Mendy (Trabzonspor).
51'
Petteri Pennanen (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
47'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 0:3. Franculino Djú (Trabzonspor) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
47'
Ball pariert. Franculino Djú (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Wagner Pina.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 0:2.
47'
Foul von Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).
47'
Bob Armah (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball pariert. Samuel Pasanen (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
44'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 0:2. Mohamed Salah (Trabzonspor) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links.
44'
Ball abgeblockt. Aral Simsir (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Salah.
42'
Ball pariert. Bob Armah (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
41'
Vorbeigeschossen. Piotr Parzyszek (Kuopion PS) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Akseli Puukko mit einer Flanke.
39'
Foul von Ozan Tufan (Trabzonspor).
39'
Petteri Pennanen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Aral Simsir (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Benjamin Bouchouari nach einem Konter.
Werbung
37'
Vorbeigeschossen. Niilo Kujasalo (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Piotr Parzyszek.
36'
Vorbeigeschossen. Cenk Özkacar (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohamed Salah mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
34'
Piotr Parzyszek (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Piotr Parzyszek (Kuopion PS).
33'
Vorbeigeschossen. Ozan Tufan (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
32'
Aral Simsir (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
32'
Foul von Petteri Pennanen (Kuopion PS).
29'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Samet Akaydin.
28'
Ball pariert. Cenk Özkacar (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Samet Akaydin.
27'
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Piotr Parzyszek (Kuopion PS).
26'
Foul von Benjamin Bouchouari (Trabzonspor).
26'
Samuel Pasanen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
25'
Vorbeigeschossen. Piotr Parzyszek (Kuopion PS) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Petteri Pennanen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
24'
Samet Akaydin (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Samet Akaydin (Trabzonspor).
24'
Piotr Parzyszek (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Julius Eskesen (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Julius Eskesen (Kuopion PS).
Werbung
18'
Cenk Özkacar (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Piotr Parzyszek (Kuopion PS).
16'
Foul von Samet Akaydin (Trabzonspor).
16'
Piotr Parzyszek (Kuopion PS) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ozan Tufan (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Petteri Pennanen (Kuopion PS).
14'
Foul von Arttu Lötjönen (Kuopion PS).
Werbung
14'
Franculino Djú (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Melih Kabasakal (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
11'
Vorbeigeschossen. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
10'
Ball pariert. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Batista Mendy mit einem langen Ball.
10'
Wechsel Trabzonspor. Franculino Djú kommt für Paul Onuachu aufgrund einer Verletzung.
9'
Vorbeigeschossen. Aral Simsir (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Benjamin Bouchouari nach einem Konter.
7'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Paul Onuachu (Trabzonspor).
5'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Piotr Parzyszek (Kuopion PS).
3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kuopion PS und Trabzonspor ist 0:1. Paul Onuachu (Trabzonspor) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Mohamed Salah.
1'
Petteri Pennanen (Kuopion PS) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ozan Tufan (Trabzonspor).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kuopion PS und Trabzonspor.
Werbung
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.