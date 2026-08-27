Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:3.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:3.
123'
Wechsel Lincoln Red Imps. Álvaro Romero kommt für Kike Gómez.
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122'
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
121'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:3. Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
120'
Wechsel Larne FC. Josh Ukek kommt für Conor McKendry.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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119'
Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte.
107'
Wechsel Lincoln Red Imps. Joe kommt für Graeme Torrilla.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:2.
105'
Wechsel Larne FC. Benjamin Magee kommt für Ronan Doherty.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:2.
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93'
Nico Pinto (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Christopher Gallagher (Larne FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Gelb-Rote Karte für Montel Gibson (Larne FC) für überhartes Einsteigen.
84'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:2. Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Nano.
82'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:1. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Julliani Eersteling.
80'
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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79'
Wechsel Lincoln Red Imps. Nico Pinto kommt für Álex Mula.
77'
Wechsel Larne FC. Kevin O'Hara kommt für Matthew Lusty.
77'
Wechsel Larne FC. Jordan McEneff kommt für James Simpson.
73'
Matthew Lusty (Larne FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Montel Gibson (Larne FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Wechsel Larne FC. Montel Gibson kommt für Paul O'Neill.
69'
Wechsel Larne FC. Conor McKendry kommt für Dylan Sloan.
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57'
Wechsel Lincoln Red Imps. Facundo Álvarez kommt für Aly Coulibaly.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Larne FC und Lincoln Red Imps.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.