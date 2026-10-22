Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 1:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 1:4.
93'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 1:4. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Daan Rots.
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93'
Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).
92'
Ball pariert. Toni García (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julliani Eersteling.
91'
Foul von Bart van Rooij (FC Twente Enschede).
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91'
Nico Pinto (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Jordy Bawuah (FC Twente Enschede).
90'
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wout Weghorst (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).
89'
Ecke Lincoln Red Imps. Die Ecke wurde verursacht von Aske Adelgaard.
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88'
Foul von Jordy Bawuah (FC Twente Enschede).
88'
Nico Pinto (Lincoln Red Imps) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball pariert. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daouda Weidmann.
85'
Wechsel FC Twente Enschede. Jip Meilink kommt für Robin Pröpper.
85'
Foul von Jordy Bawuah (FC Twente Enschede).
85'
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Jordy Bawuah (FC Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Nico Pinto (Lincoln Red Imps).
83'
Wechsel Lincoln Red Imps. Nico Pinto kommt für Yussef Flalhi Idrissi.
83'
Vorbeigeschossen. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kristian Hlynsson mit einer Flanke.
81'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
81'
Ball abgeblockt. Kristian Hlynsson (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
81'
Vorbeigeschossen. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einer Flanke.
80'
Ball abgeblockt. Kristian Hlynsson (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daouda Weidmann.
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80'
Foul von Jordy Bawuah (FC Twente Enschede).
80'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Lincoln Red Imps. Facundo Álvarez kommt für Álex Mula.
77'
Wechsel FC Twente Enschede. Jordy Bawuah kommt für Ramiz Zerrouki.
77'
Wechsel FC Twente Enschede. Daouda Weidmann kommt für Thomas van den Belt.
75'
Ball abgeblockt. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Ball abgeblockt. Bart van Rooij (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
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74'
Vorbeigeschossen. Álex Mula (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Christian Rutjens.
71'
Foul von Thomas van den Belt (FC Twente Enschede).
71'
Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Aske Adelgaard (FC Twente Enschede).
69'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Aske Adelgaard (FC Twente Enschede).
69'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Abseits FC Twente Enschede. Daan Rots spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bart van Rooij im Abseits.
67'
Abseits FC Twente Enschede. Sondre Ørjasæter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wout Weghorst im Abseits.
65'
Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).
63'
Wechsel Lincoln Red Imps. Toni García kommt für Álvaro Romero.
63'
Wechsel Lincoln Red Imps. Manuel Toledano kommt für Kike Gómez.
62'
Foul von Kristian Hlynsson (FC Twente Enschede).
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62'
Nano (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Daan Rots (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
58'
Wechsel FC Twente Enschede. Sondre Ørjasæter kommt für Marko Pjaca.
58'
Wechsel FC Twente Enschede. Kristian Hlynsson kommt für Younes Taha.
57'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 1:3. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Bart van Rooij.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
55'
Vorbeigeschossen. Mandi (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Álex Mula nach einem Konter.
54'
Robin Pröpper (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Foul von Álex Mula (Lincoln Red Imps).
53'
Vorbeigeschossen. Younes Taha (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Daan Rots.
51'
Foul von Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede).
51'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Younes Taha (FC Twente Enschede).
47'
Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
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47'
Ball abgeblockt. Daan Rots (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wout Weghorst.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 1:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Younes Taha (FC Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte.
43'
Foul von Younes Taha (FC Twente Enschede).
43'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Thomas van den Belt (FC Twente Enschede).
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42'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Álex Mula (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Graeme Torrilla.
39'
Vorbeigeschossen. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marko Pjaca mit dem Kopf.
38'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 1:2. Nano (Lincoln Red Imps) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss in die Tormitte.
37'
Ruud Nijstad (FC Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Ruud Nijstad (FC Twente Enschede).
37'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede).
37'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball abgeblockt. Daan Rots (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramiz Zerrouki.
34'
Vorbeigeschossen. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Marko Pjaca.
34'
Ball pariert. Daan Rots (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Marko Pjaca.
30'
Ball pariert. Marko Pjaca (FC Twente Enschede) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
30'
Ball abgeblockt. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einer Flanke.
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29'
Vorbeigeschossen. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Younes Taha.
29'
Ball pariert. Daan Rots (FC Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marko Pjaca mit einer Flanke.
25'
VAR Entscheidung: Tor Lincoln Red Imps 0-2 FC Twente Enschede (Wout Weghorst).
24'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 0:2. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Thomas van den Belt.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
23'
Daan Rots (FC Twente Enschede) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Álex Mula (Lincoln Red Imps).
22'
Vorbeigeschossen. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Younes Taha.
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19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede ist 0:1. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Wout Weghorst mit einem Steilpass.
17'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Nano.
16'
Marko Pjaca (FC Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).
16'
Vorbeigeschossen. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aske Adelgaard.
13'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
13'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Lopes.
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11'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mandi (Lincoln Red Imps).
9'
Foul von Ruud Nijstad (FC Twente Enschede).
9'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
6'
Vorbeigeschossen. Marko Pjaca (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daan Rots mit einer Flanke.
5'
Foul von Younes Taha (FC Twente Enschede).
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5'
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball abgeblockt. Daan Rots (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ramiz Zerrouki.
2'
Ruud Nijstad (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lincoln Red Imps und FC Twente Enschede.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.