Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju ist 2:2.
92'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju ist 2:2. Mihhail Orlov (Nõmme Kalju) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Roko Vukusic.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
73'
Wechsel Nõmme Kalju. Nikita Ivanov kommt für Tiago Baptista.
73'
Wechsel Nõmme Kalju. Daniil Sõtsugov kommt für Danyil Mashchenko.
65'
Ryan Nolan (Linfield FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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63'
Wechsel Nõmme Kalju. Mihhail Orlov kommt für Enrique Esono.
62'
Oleksandr Musolitin (Nõmme Kalju) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju ist 2:1. Kieran Offord (Linfield FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Matthew Fitzpatrick.
45'
Wechsel Linfield FC. Dane McCullough kommt für Dylan Wells.
45'
Wechsel Linfield FC. Kieran Offord kommt für Adam Frizzell.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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27'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju ist 1:1. Oleksandr Musolitin (Nõmme Kalju) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte unter die Latte.
27'
Elfmeter pariert! Oleksandr Musolitin (Nõmme Kalju) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
26'
Ethan McGee (Linfield FC) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
12'
Matthew Fitzpatrick (Linfield FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju ist 1:0. Ethan McGee (Linfield FC) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Adam Frizzell.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Linfield FC und Nõmme Kalju.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.