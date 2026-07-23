Vorbeigeschossen. Kushtrim Gashi (Dukagjini) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
58'
Ecke Dukagjini. Die Ecke wurde verursacht von Ezgjan Alioski.
57'
Foul von Yanis Cimignani (FC Lugano).
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57'
Tun Bardhoku (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball abgeblockt. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
56'
Vorbeigeschossen. Mergim Pefqeli (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
54'
Ball pariert. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke.
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53'
Antonios Papadopoulos (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Granit Elezaj (Dukagjini).
53'
Ball abgeblockt. Kushtrim Gashi (Dukagjini) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Vorbeigeschossen. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Uran Bislimi mit einer Flanke.
51'
Ball abgeblockt. Lukas Mai (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Mergim Pefqeli.
50'
Vorbeigeschossen. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Uran Bislimi nach einer Standardsituation.
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49'
Elton Basriu (Dukagjini) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Kevin Behrens (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Elton Basriu (Dukagjini).
48'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
48'
Tun Bardhoku (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits FC Lugano. Antonios Papadopoulos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ezgjan Alioski im Abseits.
45'
Wechsel Dukagjini. Granit Elezaj kommt für Iljasa Zulfiu.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und Dukagjini ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Altin Mërlaku (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
44'
Vorbeigeschossen. Vitor Hugo (Dukagjini) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dienit Isufi mit einer Flanke nach einer Ecke.
44'
Ecke Dukagjini. Die Ecke wurde verursacht von Yanis Cimignani.
43'
Vorbeigeschossen. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
43'
Ball pariert. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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40'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
40'
Egzon Sinani (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Anto Grgic (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen.
35'
Foul von Anto Grgic (FC Lugano).
35'
Iljasa Zulfiu (Dukagjini) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Das Spiel läuft wieder.
33'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Lugano).
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33'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Egzon Sinani.
33'
Ball abgeblockt. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ezgjan Alioski.
31'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und Dukagjini ist 1:0. Renato Steffen (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten rechts. Vorbereitet von Kevin Behrens.
31'
Vorbeigeschossen. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ezgjan Alioski.
30'
Ball pariert. Dienit Isufi (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vitor Hugo mit einem langen Ball.
29'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Kushtrim Gashi (Dukagjini).
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28'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
28'
Mergim Pefqeli (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Yanis Cimignani (FC Lugano).
28'
Dienit Isufi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
27'
Kushtrim Gashi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Abseits FC Lugano. Mattia Zanotti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Behrens im Abseits.
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24'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Stevenson Jeudi (Dukagjini).
24'
Vorbeigeschossen. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
23'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
22'
Ball pariert. Dienit Isufi (Dukagjini) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
21'
Mattia Zanotti (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte.
21'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
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21'
Altin Mërlaku (Dukagjini) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Egzon Sinani (Dukagjini).
19'
Ball abgeblockt. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke.
19'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Elton Basriu.
18'
Lukas Mai (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Kushtrim Gashi (Dukagjini).
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17'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
17'
Dienit Isufi (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Ezgjan Alioski (FC Lugano).
16'
Vitor Hugo (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Egzon Lekaj.
14'
Kevin Behrens (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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14'
Foul von Vitor Hugo (Dukagjini).
10'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
10'
Tun Bardhoku (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Dos Santos mit einer Flanke.
8'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Egzon Sinani.
7'
Abseits FC Lugano. Anto Grgic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Uran Bislimi im Abseits.
6'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Elton Basriu (Dukagjini).
3'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Kushtrim Gashi (Dukagjini).
2'
Foul von Anto Grgic (FC Lugano).
2'
Iljasa Zulfiu (Dukagjini) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lugano und Dukagjini.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.