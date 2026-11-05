Lugano gibt sich gegen Kauno Zalgiris keine Blösse. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 32. Minute kam Luganos Daniel Dos Santos im gegnerischen Strafraum an den Ball. Er behielt die Kugel in brasilianischer Manier in der Luft und haute sie per Volley in die lange Ecke. Keine Chance für Kauno-Goalie Deividas Mikelionis. Das Traumtor nach etwas mehr als einer halben Stunde war bereits der Schlusspunkt beim 3:0-Sieg Luganos gegen den Tabellenletzten der Conference League aus Litauen.

Die Schlüsselfigur

Mit einem Tor und einer Vorlage avanciert Daniel Dos Santos zum Matchwinner. Luganos Offensivspieler zeigte einen starken Auftritt – wobei dieser nur eine Halbzeit dauerte. In der elften Minute bereitete er den Führungstreffer Cimignanis vor, rund 20 Minuten später traf er dann selbst. In der Pause durfte der 23-Jährige bereits in den Feierabend.

Daniel Dos Santos schrieb sich gegen die Litauer zweimal aufs Scoreboard. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die bessere Mannschaft

Ganz klar der Gastgeber. Zu Beginn erwischten die Litauer Lugano zwar noch etwas auf dem falschen Fuss und brachten Mattia Croci-Tortis Mannschaft etwas in Bedrängnis. Lugano konnte sich aber schnell fangen und das Spieldiktat übernehmen. Die Tore waren allesamt sehenswert und stark herausgespielt.

In der zweiten Hälfte schalteten die Tessiner zwei Gänge zurück. Kauno Zalgiris profitierte davon und kam des Öfteren in die Nähe von Lugano-Keeper David von Ballmoos. Gegen Ende des Spiels dominierten die Hausherren das Spiel wieder, für einen vierten Treffer sollte es aber nicht mehr reichen. Trotzdem, ein mehr als verdienter Sieg.

Das Tribünengezwitscher

Lugano ist Spitzenklasse! Nicht nur in der Super League führen die Bianconeri das Klassement an. Auch in der Conference League steht Lugano mit neun Punkten aus drei Spielen ganz oben in der Tabelle. Panathinaikos, Twente und Monaco haben auch neun Zähler auf dem Konto, allerdings das schlechtere Torverhältnis.

Auch in der Conference League bleibt Lugano bisher makellos. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Tore

11’ I 1:0 I Daniel Dos Santos bringt den Ball in die Mitte, Yanis Cimignani steht goldrichtig und trifft gekonnt zur Führung für die Tessiner.

24’ I 2:0 I Ezgjan Alioski trifft sehenswert per Volley.

32’ I 3:0 I Nun trifft Daniel Dos Santos selbst – auch er erzielt ein Traumtor per Volley in den Winkel.

So gehts weiter

Lugano trifft am Sonntagnachmittag um 14 Uhr auswärts auf den FC St. Gallen. Nächster Gegner in der Conference League ist der FK Jablonec. Das Duell findet am 26. November um 18.45 Uhr in Tschechien statt.