Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und Maccabi Tel Aviv ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und Maccabi Tel Aviv ist 2:1.
92'
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
91'
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Ahmed Kendouci (FC Lugano).
90'
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Martim Marques (FC Lugano).
89'
Wechsel FC Lugano. Ahmed Kendouci kommt für Yanis Cimignani.
88'
Foul von Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).
88'
Dereck Moncada (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Vorbeigeschossen. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Noam Ben Harush mit einer Flanke.
86'
Ball abgeblockt. Elias Pihlström (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anto Grgic.
85'
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Ido Shahar mit einem langen Ball nach einer Ecke.
84'
Ecke Maccabi Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Antonios Papadopoulos.
84'
Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Yanis Cimignani (FC Lugano).
83'
Ball abgeblockt. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Osher Davida mit einer Flanke.
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83'
Ecke Maccabi Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Hannes Delcroix.
82'
Foul von Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).
82'
Elias Pihlström (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel FC Lugano. Elias Pihlström kommt für Renato Steffen.
80'
Vorbeigeschossen. Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
80'
Ball abgeblockt. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Issouf Sissokho.
80'
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
79'
Vorbeigeschossen. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
77'
Ecke Maccabi Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Martim Marques.
76'
Abseits FC Lugano. David von Ballmoos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dereck Moncada im Abseits.
75'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einem Konter.
72'
Foul von Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).
72'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Wechsel FC Lugano. Dereck Moncada kommt für Kevin Behrens.
71'
Wechsel FC Lugano. Martim Marques kommt für Daniel Dos Santos.
70'
Foul von Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).
70'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mattia Zanotti.
68'
Foul von Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv).
68'
Hannes Delcroix (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).
66'
David von Ballmoos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Roy Revivo mit einer Flanke.
65'
Ball abgeblockt. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noam Ben Harush.
65'
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Anto Grgic (FC Lugano).
61'
Foul von Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).
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61'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv).
60'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).
59'
Hannes Delcroix (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Sayed Abu Farhi kommt für Ester Sokler.
56'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Noam Ben Harush kommt für Tyrese Asante aufgrund einer Verletzung.
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55'
Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
54'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und Maccabi Tel Aviv ist 2:1. Anto Grgic (FC Lugano) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
52'
Tyrese Asante verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
52'
Elfmeter für FC Lugano. Yanis Cimignani wurde im Strafraum gefoult.
52'
Foul von Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).
52'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Vorbeigeschossen. Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
50'
Ecke Maccabi Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Anto Grgic.
50'
Ball abgeblockt. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hélio Varela.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und Maccabi Tel Aviv ist 1:1. Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Roy Revivo mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und Maccabi Tel Aviv ist 1:0.
46'
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
42'
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Daniel Dos Santos.
35'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).
33'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
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33'
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Kevin Behrens (FC Lugano).
32'
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und Maccabi Tel Aviv ist 1:0. Kevin Behrens (FC Lugano) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Yanis Cimignani mit einer Flanke.
29'
Vorbeigeschossen. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Dos Santos mit einer Flanke.
27'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).
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25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Lugano).
21'
Foul von Lukas Mai (FC Lugano).
21'
Ester Sokler (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani mit einer Flanke.
18'
Vorbeigeschossen. Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Osher Davida mit einer Flanke.
17'
Kevin Behrens (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).
16'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
16'
Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Abseits FC Lugano. Uran Bislimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Renato Steffen im Abseits.
8'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
8'
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Mattia Zanotti mit einem Steilpass.
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6'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
6'
Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
4'
Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Antonios Papadopoulos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).
2'
Vorbeigeschossen. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lugano und Maccabi Tel Aviv.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.