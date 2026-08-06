Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und NSI Runavik ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und NSI Runavik ist 2:0.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
90'
Beinir Nolsøe (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball abgeblockt. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin Behrens.
89'
Ball pariert. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mattia Zanotti mit einem langen Ball.
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88'
Foul von Anto Grgic (FC Lugano).
88'
Emil Joensen (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball pariert. Damian Kelvin (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Beckham Castro mit einer Flanke.
88'
Ball abgeblockt. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Renato Steffen.
87'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Viljormur Davidsen.
87'
Ball abgeblockt. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anto Grgic.
85'
Wechsel NSI Runavik. Markus Danielsen kommt für Marius Lindh.
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85'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
85'
Viljormur Davidsen (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
83'
Marius Lindh (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mattia Zanotti mit einer Flanke nach einem Konter.
82'
Wechsel FC Lugano. Beckham Castro kommt für Elias Pihlström.
81'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
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81'
Filip Drinic (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und NSI Runavik ist 2:0. Kevin Behrens (FC Lugano) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Mattia Zanotti nach einer Ecke.
79'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Tom Amos.
79'
Ball abgeblockt. Hannes Delcroix (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anto Grgic mit einer Flanke.
78'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Viljormur Davidsen.
78'
Hannes Delcroix (FC Lugano) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke nach einer Ecke.
78'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke nach einer Ecke.
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78'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Filip Drinic.
77'
Wechsel NSI Runavik. Tobias Hestad kommt für Michal Przybylski.
76'
Ball abgeblockt. Sammy Skytte (NSI Runavik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
75'
Alex Elísson (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Alex Elísson.
72'
Ball pariert. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anto Grgic mit einer Flanke.
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72'
Wechsel FC Lugano. Antonios Papadopoulos kommt für Yanis Cimignani.
72'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Viljormur Davidsen.
71'
Ecke NSI Runavik. Die Ecke wurde verursacht von Damian Kelvin.
71'
Ball abgeblockt. Emil Joensen (NSI Runavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
68'
Foul von Damian Kelvin (FC Lugano).
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68'
Michal Przybylski (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Viljormur Davidsen.
64'
Vorbeigeschossen. Hannes Delcroix (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke nach einer Ecke.
64'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Alex Elísson.
63'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Jann Benjaminsen (NSI Runavik).
63'
Ball pariert. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yanis Cimignani mit einer Flanke.
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61'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anto Grgic mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Wechsel FC Lugano. Anto Grgic kommt für Ahmed Kendouci.
61'
Wechsel FC Lugano. Dereck Moncada kommt für Daniel Dos Santos.
60'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Viljormur Davidsen.
60'
Ball abgeblockt. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ahmed Kendouci.
59'
Vorbeigeschossen. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
57'
Ecke NSI Runavik. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Kendouci.
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56'
Ecke NSI Runavik. Die Ecke wurde verursacht von Elias Pihlström.
55'
Vorbeigeschossen. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
55'
Ball abgeblockt. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Ball abgeblockt. Elias Pihlström (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Dos Santos.
53'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Viljormur Davidsen.
51'
Handspiel von Kevin Behrens (FC Lugano).
49'
Foul von Ahmed Kendouci (FC Lugano).
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49'
Sammy Skytte (NSI Runavik) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und NSI Runavik ist 1:0.
46'
Ball abgeblockt. Ahmed Kendouci (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Vorbeigeschossen. Hannes Delcroix (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Viljormur Davidsen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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42'
Foul von Elias Pihlström (FC Lugano).
42'
Jann Benjaminsen (NSI Runavik) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
40'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Alex Elísson.
39'
Vorbeigeschossen. Michal Przybylski (NSI Runavik) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jann Benjaminsen mit einer Flanke.
35'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Emil Joensen.
32'
Ball pariert. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Uran Bislimi.
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28'
Vorbeigeschossen. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ahmed Kendouci mit einem langen Ball nach einem Konter.
27'
Foul von Hannes Delcroix (FC Lugano).
27'
Marius Lindh (NSI Runavik) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
23'
Alex Elísson (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Michal Przybylski (NSI Runavik).
20'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
20'
Michal Przybylski (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ahmed Kendouci (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Sammy Skytte (NSI Runavik).
18'
Ball abgeblockt. Mattia Zanotti (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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16'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Beinir Nolsøe.
16'
Ball abgeblockt. Damian Kelvin (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke.
15'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Tom Amos.
15'
Ball pariert. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Renato Steffen.
14'
Vorbeigeschossen. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kevin Behrens.
13'
Ball pariert. Beinir Nolsøe (NSI Runavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
12'
Vorbeigeschossen. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hannes Delcroix mit einer Flanke.
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11'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
11'
Jann Benjaminsen (NSI Runavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und NSI Runavik ist 1:0. Elias Pihlström (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
5'
Foul von Damian Kelvin (FC Lugano).
5'
Sammy Skytte (NSI Runavik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Filip Drinic (NSI Runavik) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daniel Obbekjær mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
1'
Alex Elísson (NSI Runavik) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Elias Pihlström (FC Lugano).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lugano und NSI Runavik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.