Lugano siegt in der Conference League gegen Roter Stern Belgrad. IMAGO/justpictures.ch

Der FC Lugano ist im Hoch. Noch keine Niederlage mussten die Tessiner in diesem Jahr hinnehmen. Auch in der Conference League resultiert ein Sieg: 3:2 gegen Roter Stern Belgrad.

Ex-FCB-Spieler Albian Ajeti trifft in der ersten Hälfte artistisch. Eigentlich kommt das Zuspiel nicht optimal auf den Stürmer, doch Ajeti schafft es, den Ball dennoch im Tor unterzubringen.

Danach drehen die Serben das Spiel. Doch Lugano schlägt zurück: Erst trifft Millionen-Zugang Dereck Moncada (84.) zum 2:2, dann Anto Grgic (89.) vom Punkt und dreht die Partie – 13. Sieg im 16. Spiel.

Plötzlich serbische Ultras auf der Tribüne

Die eigentliche Geschichte wird allerdings abseits des Platzes geschrieben. Mehrere Hundert serbische Fans sind in der AIL Arena auf den Rängen zu finden. Aufgrund des Verhaltens dieser Gästefans wurden rund 50 Personen umplatziert.

Von den serbischen Fans gehören gemäss einer Medienmitteilung des FC Lugano rund hundert Fans zur Ultraszene, der von der Uefa aufgrund disziplinarischer Sanktionen eine Reise nach Lugano eigentlich untersagt worden ist. «Der FC Lugano bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und entschuldigt sich bei allen betroffenen Fans. Der Club bedankt sich bei seinen Anhängern für ihr Verständnis», schreibend die Tessiner in der Medienmitteilung.