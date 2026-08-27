Das Tor von Moncada im Video SRF

Mit einem knappen Ein-Tore-Vorsprung ging es für Lugano in den Playoffs der Conference League gegen Maccabi Tel Aviv. Lange sah es gut aus für ein Weiterkommen der Tessiner in die Ligaphase – und die damit verbundenen Millionen. Dann sah Zanotti in der 58. Minute nach einem überharten Einsteigen die Gelb-Rote Karte. Lugano musste den knappen Vorsprung verteidigen – das gelang jedoch nicht.

Nach einem extrem umstrittenen Penalty gelang den Israelis der Ausgleich. Alles sah nach einem Out von Lugano aus – kurz vor dem so grossen Ziel. Dann schlug die Stunde von Dereck Moncada. Das Superjuwel im Sturm erhielt an der Mittellinie den Ball und setzte zum Sprint an. Kurz vor dem Strafraum entschied er sich für einen Schlenzer direkt ins Lattenkreuz.

Ein Treffer, mit dem Moncada seine hohe Ablösesumme eigentlich schon fast wieder einspielte. Denn allein die Antrittsgage in der Conference League beträgt über drei Millionen Euro. Ein Sieg bringt allein 400'000 Euro ein.