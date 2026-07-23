Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malisheva und Hibernian Edinburgh ist 2:0.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malisheva und Hibernian Edinburgh ist 2:0.
93'
Azeem Abdulai (Hibernian Edinburgh) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Wechsel Malisheva. Omer Bajraktari kommt für Xhemajl Ibishi.
90'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Malisheva und Hibernian Edinburgh ist 2:0. Valjmir Nafiu (Malisheva) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kreshnik Uka.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Wechsel Malisheva. Korab Luma kommt für Donart Vitija.
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81'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Azeem Abdulai kommt für Josh Mulligan.
72'
Wechsel Malisheva. Redjep Murati kommt für Keslin Shani.
72'
Wechsel Malisheva. Arbër Pira kommt für Vüsal Isgandarli.
71'
Wechsel Malisheva. Valjmir Nafiu kommt für Laurent Xhylani.
68'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Joe Newell kommt für Owen Elding.
68'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Thibault Klidje kommt für Martin Boyle.
52'
Warren O'Hora (Hibernian Edinburgh) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Wechsel Hibernian Edinburgh. Adam Mayor kommt für Jack Iredale.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malisheva und Hibernian Edinburgh ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
21'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Malisheva und Hibernian Edinburgh ist 1:0. Kreshnik Uka (Malisheva) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Arlind Veliu.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Malisheva und Hibernian Edinburgh.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.