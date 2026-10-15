Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby AIF und Inter Club d'Escaldes ist 2:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby AIF und Inter Club d'Escaldes ist 2:0.
93'
Ball abgeblockt. Villiam Granath (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olle Lindberg.
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91'
Rafinha (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Martin Agnarsson (Mjällby AIF).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
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90'
Olle Lindberg (Mjällby AIF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Vorbeigeschossen. Borja Arellano (Inter Club d'Escaldes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David López mit einer Flanke nach einer Ecke.
90'
Ecke Inter Club d'Escaldes. Die Ecke wurde verursacht von Villiam Granath.
89'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Rafinha kommt für Pablo Molina.
89'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Dacu kommt für Jilmar Torres.
88'
Wechsel Mjällby AIF. Ludvig Tidstrand kommt für Jeppe Kjær.
88'
Wechsel Mjällby AIF. Tom Pettersson kommt für Abdullah Iqbal.
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88'
Mamadou Diaby (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Olle Lindberg (Mjällby AIF).
87'
Ball abgeblockt. Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robin Lafarge mit einem langen Ball.
86'
Vorbeigeschossen. Borja Arellano (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jilmar Torres.
84'
Foul von Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes).
84'
Martin Agnarsson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Villiam Granath (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Áki Samuelsen.
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81'
Foul von Mamadou Diaby (Inter Club d'Escaldes).
81'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Vorbeigeschossen. Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maurizio Pochettino.
77'
Foul von David López (Inter Club d'Escaldes).
77'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Mjällby AIF. Olle Lindberg kommt für Viktor Gustafson.
74'
Vorbeigeschossen. Jeppe Kjær (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Villiam Granath.
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73'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Robin Lafarge kommt für Álex Sánchez.
73'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Mamadou Diaby kommt für Víctor Alonso.
73'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
73'
Jesper Gustavsson (Mjällby AIF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
71'
Martin Agnarsson (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ecke Inter Club d'Escaldes. Die Ecke wurde verursacht von Abdullah Iqbal.
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70'
Ecke Inter Club d'Escaldes. Die Ecke wurde verursacht von Axel Norén.
69'
Ball pariert. Áki Samuelsen (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Agnarsson mit einem langen Ball.
67'
Vorbeigeschossen. Borja Arellano (Inter Club d'Escaldes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maurizio Pochettino mit einer Flanke.
67'
Ball abgeblockt. Borja Arellano (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jilmar Torres.
65'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby AIF und Inter Club d'Escaldes ist 2:0. Axel Norén (Mjällby AIF) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Abdullah Iqbal mit einer Flanke nach einer Ecke.
64'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Borja Arellano.
63'
Foul von Anwar Hernández (Inter Club d'Escaldes).
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63'
Jacob Bergström (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Mjällby AIF. Áki Samuelsen kommt für Mads Enggård.
61'
Foul von Álex Sánchez (Inter Club d'Escaldes).
61'
Jacob Bergström (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Borja Arellano kommt für Souleymane Sidibé.
60'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Axel Norén (Mjällby AIF).
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59'
Villiam Granath (Mjällby AIF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Souleymane Sidibé (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Villiam Granath (Mjällby AIF).
58'
Foul von Abdullah Iqbal (Mjällby AIF).
58'
Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball pariert. Jeppe Kjær (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jacob Bergström.
55'
Viktor Gustafson (Mjällby AIF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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55'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Viktor Gustafson (Mjällby AIF).
54'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Mjällby AIF und Inter Club d'Escaldes ist 1:0. Jacob Bergström (Mjällby AIF) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links.
54'
Ball pariert. Jeppe Kjær (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jesper Gustavsson.
49'
Ball abgeblockt. Jacob Bergström (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Álex Sánchez.
46'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Maurizio Pochettino.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Mjällby AIF und Inter Club d'Escaldes ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jacob Bergström (Mjällby AIF).
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Álex Sánchez (Inter Club d'Escaldes).
42'
Mads Enggård (Mjällby AIF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
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41'
Abseits Mjällby AIF. Tony Miettinen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jeppe Kjær im Abseits.
39'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Maurizio Pochettino.
38'
Vorbeigeschossen. Faysal Chouaib (Inter Club d'Escaldes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Maurizio Pochettino mit einer Flanke.
36'
Ball abgeblockt. Jacob Bergström (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Mads Enggård (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
32'
Vorbeigeschossen. Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Souleymane Sidibé.
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27'
Vorbeigeschossen. David López (Inter Club d'Escaldes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
26'
Mads Enggård (Mjällby AIF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Mads Enggård (Mjällby AIF).
26'
Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Handspiel von Jacob Bergström (Mjällby AIF).
24'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Anwar Hernández (Inter Club d'Escaldes).
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19'
Vorbeigeschossen. Villiam Granath (Mjällby AIF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mads Enggård mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
18'
Jilmar Torres (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Jilmar Torres (Inter Club d'Escaldes).
15'
Jeppe Kjær (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
14'
Foul von Martin Agnarsson (Mjällby AIF).
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14'
Pablo Molina (Inter Club d'Escaldes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Abseits Inter Club d'Escaldes. David López spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Souleymane Sidibé im Abseits.
12'
Abseits Mjällby AIF. Axel Norén spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martin Agnarsson im Abseits.
11'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Álex Sánchez.
10'
Ecke Mjällby AIF. Die Ecke wurde verursacht von Jilmar Torres.
10'
Ball abgeblockt. Jeppe Kjær (Mjällby AIF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Viktor Gustafson.
7'
Vorbeigeschossen. Jacob Bergström (Mjällby AIF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Villiam Granath.
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4'
Foul von Domingo Berlanga (Inter Club d'Escaldes).
4'
Villiam Granath (Mjällby AIF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Mjällby AIF und Inter Club d'Escaldes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.