Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Borac Banja Luka ist 1:0.
90'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Nemanja Jaksic kommt für Viktor Rogan.
90'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Matej Deket kommt für Sandi Ogrinec.
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93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Borac Banja Luka ist 1:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Wechsel ML Vitebsk. Vladislav Zhuk kommt für Ilya Moskalenchik.
79'
Wechsel ML Vitebsk. Yan Skibskiy kommt für Sergey Balanovich.
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79'
Bart Meijers (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Wechsel FK Borac Banja Luka. David Vukovic kommt für Stefan Savic.
75'
Wechsel ML Vitebsk. Bassekou Diabaté kommt für Denilho Cleonise.
70'
Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Amer Hiros kommt für Ante Roguljic.
64'
Viktor Rogan (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Borac Banja Luka ist 1:0.
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46'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Borac Banja Luka ist 1:0. Denilho Cleonise (ML Vitebsk) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Zakhar Volkov.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Valeri Bocherov (ML Vitebsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Aleksandar Mesarovic (ML Vitebsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ML Vitebsk und FK Borac Banja Luka.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.