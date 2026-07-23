Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Sutjeska Nikšić ist 3:0.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Sutjeska Nikšić ist 3:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Wechsel FK Sutjeska Nikšić. Mamadou Camara kommt für Marko Simun.
87'
Wechsel ML Vitebsk. Vladislav Zhuk kommt für Yan Skibskiy.
87'
Wechsel ML Vitebsk. Milad Mohammadi kommt für Radivoj Bosic.
78'
Wechsel ML Vitebsk. Silas Gnaka kommt für Valeri Gromyko.
Werbung
78'
Wechsel FK Sutjeska Nikšić. Petar Anicic kommt für Slobodan Babic.
78'
Wechsel ML Vitebsk. Ilya Moskalenchik kommt für Sergey Balanovich.
65'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Sutjeska Nikšić ist 3:0. Bassekou Diabaté (ML Vitebsk) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Radivoj Bosic.
64'
Wechsel ML Vitebsk. Bassekou Diabaté kommt für Denilho Cleonise.
57'
Yan Skibskiy (ML Vitebsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel FK Sutjeska Nikšić. Balsa Toskovic kommt für Vasilije Cavor.
45'
Wechsel FK Sutjeska Nikšić. Igor Pajovic kommt für Aleksa Golubovic.
Werbung
45'
Wechsel FK Sutjeska Nikšić. Aleksandar Scekic kommt für Jovan Cadjenovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Sutjeska Nikšić ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
37'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Sutjeska Nikšić ist 2:0. Kirill Gomanov (ML Vitebsk) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Artem Kontsevoy.
31'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen ML Vitebsk und FK Sutjeska Nikšić ist 1:0. Valeri Gromyko (ML Vitebsk) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
31'
Elfmeter pariert! Valeri Gromyko (ML Vitebsk) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
30'
Boris Kopitovic (FK Sutjeska Nikšić) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
11'
Valeri Bocherov (ML Vitebsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ML Vitebsk und FK Sutjeska Nikšić.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.