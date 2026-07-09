Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NSI Runavik und Hamrun Spartans ist 1:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NSI Runavik und Hamrun Spartans ist 1:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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83'
Wechsel NSI Runavik. Sammy Skytte kommt für Marius Lindh.
79'
Wechsel Hamrun Spartans. Kean Scicluna kommt für Emerson Marcelina.
79'
Wechsel Hamrun Spartans. Emmanuel Ernest kommt für Damir Ceter.
65'
Wechsel Hamrun Spartans. Ante Coric kommt für Lucas Villela.
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61'
Wechsel NSI Runavik. Aron Knudsen kommt für Tobias Hestad.
56'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NSI Runavik und Hamrun Spartans ist 1:1. Tobias Bjørnstad (Hamrun Spartans) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lucas Villela.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NSI Runavik und Hamrun Spartans ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Petur Knudsen (NSI Runavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen NSI Runavik und Hamrun Spartans ist 1:0. Petur Knudsen (NSI Runavik) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jann Benjaminsen.
18'
Michal Przybylski (NSI Runavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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15'
Wechsel NSI Runavik. Filip Drinic kommt für Alex Elísson.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NSI Runavik und Hamrun Spartans.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.