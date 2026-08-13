Das 2:2 erzielte Behrens. Screenshot SRF

In Lugano dominierten die Gastgeber vor einer Woche gegen Runavik, doch am Ende gab es nur einen 2:0-Sieg. Doch auf den Färöern war plötzlich wieder alles auf Null, denn Runavik profitierte erst von einer missglückten Parade von Goalie von Ballmoos, dann kassierte man auch noch das 0:2. Alles wieder offen.

In der 67. Minute gab es dann die Erlösung. Cimignani reagierte auf eine Flanke des eben erst eingewechselten Zanottis am besten und erzielte den Anschlusstreffer. In der 80. Minute fiel dann die Entscheidung. Kevin Behrens köpfelte nach einer Steffen-Flanke zum 2:2 ein. Mit einem Gesamtscore von 4:2 ziehen die Tessiner in die Conference-League-Playoffs ein.