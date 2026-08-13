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Conference League: Lugano zieht nach 2:2 auf den Färöern in die Playoffs ein

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Conference League Quali

Publiziert 13. August 2026, 21:23

Lugano zittert nur kurz: Ein Duell trennt Tessiner von Europa

Hinspiel:

RUN
02
LUG
Runavik
2 – 2
24
Lugano

Runavik

Spielende

Lugano

Qualifiziert

P. Knudsen

-

29

10

M. Lindh

-

61

20
21

Y. Cimignani

-

66

22

K. Behrens

-

79

Sven Forster
von
Sven Forster
Bevorzugte Quelle
Das 2:2 erzielte Behrens.
Das 2:2 erzielte Behrens.Screenshot SRF

In Lugano dominierten die Gastgeber vor einer Woche gegen Runavik, doch am Ende gab es nur einen 2:0-Sieg. Doch auf den Färöern war plötzlich wieder alles auf Null, denn Runavik profitierte erst von einer missglückten Parade von Goalie von Ballmoos, dann kassierte man auch noch das 0:2. Alles wieder offen.

In der 67. Minute gab es dann die Erlösung. Cimignani reagierte auf eine Flanke des eben erst eingewechselten Zanottis am besten und erzielte den Anschlusstreffer. In der 80. Minute fiel dann die Entscheidung. Kevin Behrens köpfelte nach einer Steffen-Flanke zum 2:2 ein. Mit einem Gesamtscore von 4:2 ziehen die Tessiner in die Conference-League-Playoffs ein.

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