Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Midtjylland ist 0:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Midtjylland ist 0:2.
92'
Abseits Pafos FC. David Luiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bruno Felipe im Abseits.
Werbung
92'
Ball abgeblockt. David Luiz (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Biel mit einer Flanke.
91'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Bravo.
91'
Ball pariert. Murad Mammadov (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Domingos Quina.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Abseits FC Midtjylland. Martin Erlic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikael Uhre im Abseits.
90'
Ball pariert. Martin Erlic (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
89'
Alexandre Brito (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Foul von Alexandre Brito (Pafos FC).
89'
Mikael Uhre (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Alexandre Brito (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von David Luiz.
87'
Ball abgeblockt. Guga (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Biel.
Werbung
87'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Mikael Uhre.
86'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Kristensen.
85'
Ball abgeblockt. Anderson Silva (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicholas Ioannou mit einem langen Ball.
85'
Samy Mmaee (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Mikael Uhre (FC Midtjylland).
84'
Ball pariert. Mikel Gogorza (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Stanley Iheanacho mit einer Flanke.
83'
Wechsel FC Midtjylland. Stanley Iheanacho kommt für Julius Emefile.
Werbung
83'
Wechsel Pafos FC. Guga kommt für Vlad Dragomir.
82'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Midtjylland ist 0:2. Mikel Gogorza (FC Midtjylland) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
81'
Vorbeigeschossen. Anderson Silva (Pafos FC) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nicholas Ioannou mit einer Flanke.
79'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Samy Mmaee.
79'
Ball pariert. Sofus Johannesen (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mikael Uhre.
78'
Vorbeigeschossen. Vlad Dragomir (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bruno Felipe.
76'
David Luiz (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
76'
Foul von Julius Emefile (FC Midtjylland).
75'
Wechsel Pafos FC. Domingos Quina kommt für David Goldar.
75'
Wechsel Pafos FC. Biel kommt für João Correia.
75'
Vorbeigeschossen. Martin Erlic (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rasmus Kristensen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
74'
Foul von David Luiz (Pafos FC).
74'
Mikel Gogorza (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Mikael Uhre (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
73'
Alexandre Brito (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Mikael Uhre (FC Midtjylland).
72'
Murad Mammadov (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
71'
Alexandre Brito (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Julius Emefile (FC Midtjylland).
70'
Pedro Bravo (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
70'
Murad Mammadov (Pafos FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
70'
Wechsel FC Midtjylland. Mikel Gogorza kommt für Mileta Rajovic.
69'
Murad Mammadov (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
68'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Murad Mammadov (Pafos FC).
Werbung
64'
Foul von Nicholas Ioannou (Pafos FC).
64'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball pariert. Vlad Dragomir (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Bruno Felipe.
62'
Foul von David Goldar (Pafos FC).
62'
Mileta Rajovic (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
Werbung
60'
Wechsel FC Midtjylland. Martin Erlic kommt für Hong Hyun-Seok.
60'
Wechsel FC Midtjylland. Mikael Uhre kommt für Friday Etim.
60'
Wechsel FC Midtjylland. Ousmane Diao kommt für Abdou Aziz Ndiaye.
59'
Handspiel von Anderson Silva (Pafos FC).
59'
Ball abgeblockt. Anderson Silva (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vlad Dragomir.
56'
João Correia (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
Werbung
56'
Vorbeigeschossen. Julius Emefile (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mileta Rajovic.
55'
Wechsel Pafos FC. Murad Mammadov kommt für Ivan Sunjic.
55'
Wechsel Pafos FC. Alexandre Brito kommt für Pêpê Rodrigues.
54'
Foul von David Luiz (Pafos FC).
54'
Julius Emefile (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Friday Etim.
52'
Ball abgeblockt. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sofus Johannesen mit einer Flanke.
Werbung
52'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von David Luiz.
50'
Abseits Pafos FC. Anderson Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vlad Dragomir im Abseits.
50'
Ball abgeblockt. Ivan Sunjic (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pêpê Rodrigues.
49'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Victor Bak Jensen.
48'
Handspiel von Victor Bak Jensen (FC Midtjylland).
47'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
Werbung
46'
Radoslaw Majecki (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Mileta Rajovic (FC Midtjylland).
46'
Vorbeigeschossen. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Friday Etim.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Midtjylland ist 0:1.
46'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Majecki.
46'
Ball pariert. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Friday Etim.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
43'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Pafos FC und FC Midtjylland ist 0:1. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Abdou Aziz Ndiaye.
41'
David Goldar (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von David Goldar (Pafos FC).
41'
Julius Emefile (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Anderson Silva (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vlad Dragomir nach einer Standardsituation.
40'
Vorbeigeschossen. Vlad Dragomir (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von João Correia nach einer Standardsituation.
40'
Anderson Silva (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
40'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
39'
Vorbeigeschossen. Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Julius Emefile.
37'
Ball abgeblockt. David Luiz (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Nicholas Ioannou (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland).
34'
Abseits FC Midtjylland. Rasmus Kristensen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mileta Rajovic im Abseits.
34'
Ball pariert. Mileta Rajovic (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
Werbung
31'
Samy Mmaee (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
30'
Vorbeigeschossen. Julius Emefile (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rasmus Kristensen.
28'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von David Goldar.
27'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland).
26'
Foul von Vlad Dragomir (Pafos FC).
Werbung
26'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Samy Mmaee (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
24'
Ivan Sunjic (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Foul von Ivan Sunjic (Pafos FC).
23'
Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Friday Etim (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hong Hyun-Seok.
Werbung
20'
Foul von Julius Emefile (FC Midtjylland).
20'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Sunjic.
17'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Bruno Felipe (Pafos FC).
15'
Foul von Victor Bak Jensen (FC Midtjylland).
15'
Anderson Silva (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
13'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
13'
João Correia (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Friday Etim (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Samy Mmaee (Pafos FC).
9'
Ball pariert. David Goldar (Pafos FC) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
9'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Victor Bak Jensen.
8'
Abdou Aziz Ndiaye (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
8'
Foul von Ivan Sunjic (Pafos FC).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Pafos FC und FC Midtjylland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.