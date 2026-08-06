Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 1:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 1:4.
94'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 1:4. Moulaye Haïdara (SK Rapid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Tonni Adamsen mit einem Steilpass.
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93'
Ball abgeblockt. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eaden Roka mit einer Flanke.
92'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Tur.
91'
Ball pariert. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Matthias Seidl.
91'
Yusuf Demir (SK Rapid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Victor Hugo (Paide).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Vorbeigeschossen. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Eaden Roka.
88'
Moulaye Haïdara (SK Rapid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Pa Sohna (Paide).
87'
Wechsel SK Rapid. Eaden Roka kommt für Bendegúz Bolla.
86'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Oskar Hõim (Paide).
85'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 1:3. Petter Nosa Dahl (SK Rapid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Bendegúz Bolla mit einer Flanke.
83'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 1:2. Moulaye Haïdara (SK Rapid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
82'
Vorbeigeschossen. Henri Anier (Paide) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pa Sohna mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Ecke Paide. Die Ecke wurde verursacht von Matthias Seidl.
80'
Wechsel Paide. Momodou Jobarteh kommt für Daniel Luts.
80'
Wechsel Paide. Andrade kommt für Nikita Baranov.
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79'
Vorbeigeschossen. Tonni Adamsen (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
79'
Ball abgeblockt. Matthias Seidl (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Bajlicz.
76'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nikita Baranov (Paide).
76'
Ball pariert. Tonni Adamsen (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
74'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Henrik Ojamaa (Paide).
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73'
Ecke Paide. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Hedl.
73'
Vorbeigeschossen. Pa Sohna (Paide) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Daniel Luts mit einem langen Ball nach einem Konter.
72'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Oskar Hõim.
71'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Ebrima Jarju.
71'
Ball pariert. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
71'
Vorbeigeschossen. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jonas Auer mit einer Flanke.
69'
Wechsel SK Rapid. Nicolas Bajlicz kommt für Louis Schaub.
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69'
Wechsel SK Rapid. Yusuf Demir kommt für Tobias Gulliksen.
69'
Wechsel SK Rapid. Moulaye Haïdara kommt für Nikolaus Wurmbrand.
68'
Foul von Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid).
68'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Matthias Seidl (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Wechsel Paide. Henri Anier kommt für Abdourahman Badamosi.
64'
Foul von Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid).
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64'
Michael Lilander (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Vorbeigeschossen. Tobias Gulliksen (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tonni Adamsen.
62'
Vorbeigeschossen. Nenad Cvetkovic (SK Rapid) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonas Auer mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Victor Hugo.
59'
Wechsel SK Rapid. Petter Nosa Dahl kommt für Marco Tilio.
59'
Abseits SK Rapid. Tonni Adamsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolaus Wurmbrand im Abseits.
58'
Handspiel von Daniel Luts (Paide).
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58'
Wechsel Paide. Henrik Ojamaa kommt für Daniel Cabral.
57'
Bendegúz Bolla (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid).
57'
Daniel Cabral (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball abgeblockt. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tobias Gulliksen.
56'
Bendegúz Bolla (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Daniel Cabral (Paide).
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55'
Oskar Hõim (Paide) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Tobias Gulliksen (SK Rapid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Oskar Hõim (Paide).
53'
Foul von Marco Tilio (SK Rapid).
53'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Jonas Auer (SK Rapid).
53'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Ball abgeblockt. Marco Tilio (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthias Seidl.
52'
Jonas Auer (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Daniel Luts (Paide).
51'
Ball pariert. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bendegúz Bolla.
49'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Edgar Tur.
48'
Foul von Nenad Cvetkovic (SK Rapid).
48'
Abdourahman Badamosi (Paide) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Louis Schaub (SK Rapid).
47'
Daniel Cabral (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Victor Hugo (Paide).
43'
Ball pariert. Abdourahman Badamosi (Paide) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Luts mit dem Kopf.
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42'
Foul von Matthias Seidl (SK Rapid).
42'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 1:1. Daniel Luts (Paide) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte nach einer Ecke.
41'
Ball abgeblockt. Abdourahman Badamosi (Paide) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikita Baranov.
40'
Ecke Paide. Die Ecke wurde verursacht von Serge-Philippe Raux-Yao.
38'
Vorbeigeschossen. Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jonas Auer.
36'
Ball abgeblockt. Marco Tilio (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tonni Adamsen.
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35'
Marco Tilio (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Oskar Hõim (Paide).
34'
Vorbeigeschossen. Marco Tilio (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jonas Auer mit einer Flanke.
27'
Matthias Seidl (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Daniel Cabral (Paide).
27'
Foul von Matthias Seidl (SK Rapid).
27'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Vorbeigeschossen. Daniel Cabral (Paide) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Edgar Tur nach einer Ecke.
25'
Ball abgeblockt. Oskar Hõim (Paide) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Cabral.
24'
Ecke Paide. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Auer.
23'
Vorbeigeschossen. Tobias Gulliksen (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Serge-Philippe Raux-Yao.
22'
Vorbeigeschossen. Tonni Adamsen (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Louis Schaub.
18'
Ball abgeblockt. Daniel Cabral (Paide) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Foul von Matthias Seidl (SK Rapid).
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17'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen (SK Rapid).
14'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid).
14'
Daniel Cabral (Paide) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Nenad Cvetkovic (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Abdourahman Badamosi (Paide).
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8'
Foul von Matthias Seidl (SK Rapid).
8'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Paide und SK Rapid ist 0:1. Bendegúz Bolla (SK Rapid) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
3'
VAR Entscheidung: Elfmeter SK Rapid.
2'
Victor Hugo verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paide und SK Rapid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.