Milán Gyorfi (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Dániel Böde (Paksi SE).
86'
Abseits Paksi SE. Milán Gyorfi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dániel Böde im Abseits.
85'
Ball pariert. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Étienne Camara mit einem langen Ball.
85'
Foul von Pavlos Pantelidis (Panathinaikos).
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85'
Milán Gyorfi (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sotiris Kontouris.
81'
Wechsel Paksi SE. Hunor Kuzma kommt für Bence Lenzsér.
80'
Ball pariert. Facundo Pellistri (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sotiris Kontouris.
79'
Wechsel Panathinaikos. Sotiris Kontouris kommt für Adriano Jagusic.
77'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Georgios Kyriakopoulos.
75'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
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75'
Milán Gyorfi (Paksi SE) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball pariert. Milán Peto (Paksi SE) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
72'
Foul von Pavlos Pantelidis (Panathinaikos).
72'
Milán Gyorfi (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Paksi SE und Panathinaikos ist 1:2. Dániel Böde (Paksi SE) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Kevin Horváth nach einem Konter.
69'
Wechsel Panathinaikos. Facundo Pellistri kommt für Anass Zaroury.
69'
Wechsel Panathinaikos. Pavlos Pantelidis kommt für Santino Andino.
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68'
Vorbeigeschossen. Márió Zeke (Paksi SE) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Milán Gyorfi mit einer Flanke.
67'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Santino Andino.
65'
Vorbeigeschossen. Dániel Böde (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von János Szabó.
65'
Ball abgeblockt. Márió Zeke (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von József Windecker mit einem langen Ball.
64'
Wechsel Panathinaikos. Pedro Chirivella kommt für Adam Gnezda Cerin.
64'
Wechsel Panathinaikos. Elmin Rastoder kommt für Andrews Tetteh.
63'
Dániel Böde (Paksi SE) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von József Windecker nach einer Standardsituation.
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63'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
63'
Bence Lenzsér (Paksi SE) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Paksi SE. Dániel Böde kommt für József Szalai.
62'
Wechsel Paksi SE. Milán Peto kommt für János Hahn.
61'
Wechsel Paksi SE. Kevin Horváth kommt für Kristóf Papp.
61'
Foul von Andrews Tetteh (Panathinaikos).
61'
Gábor Vas (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Ball abgeblockt. József Szalai (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von János Szabó.
59'
Vorbeigeschossen. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Anass Zaroury mit einem langen Ball.
58'
Vorbeigeschossen. Anass Zaroury (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
58'
Ball pariert. Andrews Tetteh (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Anass Zaroury.
58'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Kovácsik.
58'
Vorbeigeschossen. Anass Zaroury (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Adriano Jagusic mit dem Kopf.
56'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Paksi SE und Panathinaikos ist 0:2. Santino Andino (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
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54'
Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Foul von Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).
54'
József Windecker (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos).
53'
József Windecker (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrews Tetteh.
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52'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Bence Lenzsér.
51'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Bence Lenzsér (Paksi SE).
49'
Vorbeigeschossen. Andrews Tetteh (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Santino Andino.
47'
Iñaki Peña (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von János Hahn (Paksi SE).
46'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
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46'
Milán Gyorfi (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Paksi SE. Milán Gyorfi kommt für Milán Szekszárdi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paksi SE und Panathinaikos ist 0:1.
46'
Vorbeigeschossen. Andrews Tetteh (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Santino Andino.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Anass Zaroury (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von József Szalai (Paksi SE).
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40'
0 : 1
Pech für Paksi SE - Eigentor von Gábor Vas! Der Spielstand zwischen Paksi SE und Panathinaikos ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
38'
Vorbeigeschossen. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Étienne Camara mit einer Flanke.
37'
Ball abgeblockt. Kristóf Papp (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bence Lenzsér mit dem Kopf.
36'
Foul von Andrews Tetteh (Panathinaikos).
36'
János Szabó (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Bence Lenzsér (Paksi SE).
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30'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
30'
Bence Lenzsér (Paksi SE) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von János Hahn (Paksi SE).
27'
Abseits Paksi SE. József Szalai spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen János Hahn im Abseits.
26'
Vorbeigeschossen. Kristóf Papp (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Balázs Balogh mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Étienne Camara.
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25'
Ball abgeblockt. János Hahn (Paksi SE) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von János Szabó mit einer Flanke.
24'
Vorbeigeschossen. Andrews Tetteh (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Stefan de Vrij mit einem langen Ball.
23'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Balázs Balogh (Paksi SE).
21'
Abseits Paksi SE. János Szabó spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen János Hahn im Abseits.
20'
Ball abgeblockt. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Kovácsik.
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19'
Ball pariert. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Triantafyllos Tsapras mit einem Steilpass.
18'
Vorbeigeschossen. Bence Lenzsér (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Márió Zeke mit einer Flanke.
17'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Milán Szekszárdi (Paksi SE).
12'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Balázs Balogh.
9'
Vorbeigeschossen. József Windecker (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
8'
Foul von Andrews Tetteh (Panathinaikos).
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8'
József Windecker (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball abgeblockt. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Gnezda Cerin.
8'
Ball abgeblockt. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Gnezda Cerin.
4'
Abseits Paksi SE. János Szabó spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen József Szalai im Abseits.
2'
Abseits Paksi SE. Balázs Balogh spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen József Szalai im Abseits.
2'
Vorbeigeschossen. Bence Lenzsér (Paksi SE) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von János Szabó nach einer Ecke.
2'
Vorbeigeschossen. János Szabó (Paksi SE) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Balázs Balogh mit einer Flanke nach einer Ecke.
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1'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Stefan de Vrij.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paksi SE und Panathinaikos.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.