Panathinaikos Athens

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und FK Borac Banja Luka ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und FK Borac Banja Luka ist 2:1.
93'
Ball abgeblockt. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Sandi Ogrinec (FK Borac Banja Luka).
93'
Ball abgeblockt. Andrews Tetteh (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kings Kangwa.
92'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Viktor Rogan (FK Borac Banja Luka).
91'
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Viktor Rogan (FK Borac Banja Luka).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Bart Meijers.
89'
Elmin Rastoder (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Bart Meijers (FK Borac Banja Luka).
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88'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
88'
Vorbeigeschossen. Levi García (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrews Tetteh mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
87'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Stojan Vranjes kommt für Luka Juricic.
87'
Rick van Drongelen (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Luka Juricic (FK Borac Banja Luka).
87'
Ball abgeblockt. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rick van Drongelen.
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86'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Viktor Rogan.
85'
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Stefan Savic (FK Borac Banja Luka).
84'
Wechsel FK Borac Banja Luka. David Vukovic kommt für Branimir Cipetic.
80'
Wechsel Panathinaikos. Adriano Jagusic kommt für Santino Andino.
80'
Wechsel Panathinaikos. Elmin Rastoder kommt für Azzedine Ounahi.
80'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und FK Borac Banja Luka ist 2:1. Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Luka Juricic.
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78'
Foul von Levi García (Panathinaikos).
78'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
78'
Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milos Jojic.
75'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
75'
Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Viktor Rogan kommt für Ante Roguljic.
74'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Matej Deket kommt für Amer Hiros.
73'
Ball pariert. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kings Kangwa.
70'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und FK Borac Banja Luka ist 2:0. Kings Kangwa (Panathinaikos) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Santino Andino mit einer Flanke.
69'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Bart Meijers.
69'
Ball pariert. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Étienne Camara.
68'
Vorbeigeschossen. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kings Kangwa.
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67'
Wechsel Panathinaikos. Andrews Tetteh kommt für Vicente Taborda.
67'
Wechsel Panathinaikos. Levi García kommt für Cyriel Dessers.
66'
Vorbeigeschossen. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cyriel Dessers.
66'
Vorbeigeschossen. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
66'
Ball pariert. Vicente Taborda (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kings Kangwa.
64'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Milos Jojic.
64'
Ball abgeblockt. Vicente Taborda (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Azzedine Ounahi.
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62'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
62'
Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Luka Juricic (FK Borac Banja Luka).
58'
Azzedine Ounahi (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
58'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Sinisa Sanicanin.
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57'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Herrera.
56'
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka).
55'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka).
55'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
55'
Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Foul von Cyriel Dessers (Panathinaikos).
54'
Bart Meijers (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball abgeblockt. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Vorbeigeschossen. Étienne Camara (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vicente Taborda.
51'
Vorbeigeschossen. Sinisa Sanicanin (FK Borac Banja Luka) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milos Jojic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
50'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
50'
Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
48'
Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
46'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und FK Borac Banja Luka ist 1:0.
48'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
48'
Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Branimir Cipetic.
46'
Vorbeigeschossen. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Azzedine Ounahi mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Sandi Ogrinec.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
44'
Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Vicente Taborda (Panathinaikos).
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43'
Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Azzedine Ounahi mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Bart Meijers.
40'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
40'
Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
39'
Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Ball abgeblockt. Étienne Camara (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davide Calabria.
39'
Ball pariert. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vicente Taborda.
38'
Azzedine Ounahi (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Bart Meijers (FK Borac Banja Luka).
37'
Vorbeigeschossen. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Santino Andino mit einer Flanke.
35'
Ball abgeblockt. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davide Calabria.
34'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Sinisa Sanicanin.
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34'
Ball abgeblockt. Davide Calabria (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Étienne Camara.
34'
Ball pariert. Vicente Taborda (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Azzedine Ounahi.
32'
Vorbeigeschossen. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit einer Flanke.
32'
Ball abgeblockt. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vicente Taborda.
29'
Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
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28'
Ball abgeblockt. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Santino Andino mit einer Flanke.
25'
Foul von Rick van Drongelen (Panathinaikos).
25'
Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball pariert. Azzedine Ounahi (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vicente Taborda.
23'
Foul von Cyriel Dessers (Panathinaikos).
23'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Stefan de Vrij (Panathinaikos).
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22'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Abseits Panathinaikos. Kings Kangwa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cyriel Dessers im Abseits.
19'
Abseits Panathinaikos. Santino Andino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cyriel Dessers im Abseits.
19'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
19'
Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball pariert. Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luka Juricic.
16'
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Sandi Ogrinec (FK Borac Banja Luka).
12'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
12'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und FK Borac Banja Luka ist 1:0. Cyriel Dessers (Panathinaikos) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
10'
Bart Meijers (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
8'
VAR Entscheidung: Elfmeter Panathinaikos.
7'
Elfmeter für Panathinaikos. Cyriel Dessers wurde im Strafraum gefoult.
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7'
Bart Meijers verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
7'
Ball abgeblockt. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cyriel Dessers.
7'
Vorbeigeschossen. Cyriel Dessers (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Azzedine Ounahi mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Mladen Jurkas.
6'
Elfmeter pariert! Vicente Taborda (Panathinaikos) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
6'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
VAR Entscheidung: Elfmeter Panathinaikos.
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3'
Elfmeter für Panathinaikos. Cyriel Dessers wurde im Strafraum gefoult.
3'
Sebastián Herrera verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
2'
Vorbeigeschossen. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
1'
Azzedine Ounahi (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Sandi Ogrinec (FK Borac Banja Luka).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Panathinaikos und FK Borac Banja Luka.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.