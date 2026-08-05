Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und CSKA 1948 Sofia ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und CSKA 1948 Sofia ist 1:1.
92'
Vorbeigeschossen. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit einer Flanke.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Mamadou Diallo (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Georgi Rusev.
87'
Anass Zaroury (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Diego Medina (CSKA 1948 Sofia).
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86'
Ball abgeblockt. Mamadou Diallo (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elias Franco mit dem Kopf.
85'
Wechsel Panathinaikos. Giorgos Katris kommt für Triantafyllos Tsapras.
85'
Wechsel Panathinaikos. Sotiris Kontouris kommt für Adriano Jagusic.
85'
Foul von Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).
85'
Mamadou Diallo (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Vicente Taborda (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elmin Rastoder.
84'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Ognjen Gasevic.
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83'
Vicente Taborda (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Jules Meyer (CSKA 1948 Sofia).
82'
Ognjen Gasevic (CSKA 1948 Sofia) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz, nach einer Ecke.
81'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Iñaki Peña.
81'
Vorbeigeschossen. Mamadou Diallo (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Elias Franco.
80'
Vorbeigeschossen. Lasha Dvali (CSKA 1948 Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Georgi Rusev mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Rick van Drongelen.
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78'
Foul von Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).
78'
Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ball abgeblockt. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Diego Medina.
74'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Elias Franco kommt für Héctor Cuéllar.
73'
Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia).
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71'
Ball pariert. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Triantafyllos Tsapras.
70'
Vorbeigeschossen. Andre Hoffmann (CSKA 1948 Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Georgi Rusev mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
69'
Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos).
69'
Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Panathinaikos. Anass Zaroury kommt für Santino Andino.
67'
Wechsel Panathinaikos. Adam Gnezda Cerin kommt für Étienne Camara.
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67'
Wechsel CSKA 1948 Sofia. Mamadou Diallo kommt für Atanas Iliev.
64'
Vorbeigeschossen. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
62'
Foul von Rick van Drongelen (Panathinaikos).
62'
Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Diego Medina.
60'
Wechsel Panathinaikos. Vicente Taborda kommt für Facundo Pellistri.
59'
Ball abgeblockt. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Facundo Pellistri.
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58'
Ball pariert. Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Atanas Iliev.
57'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
57'
Jules Meyer (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Triantafyllos Tsapras.
54'
Ball abgeblockt. Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jules Meyer.
53'
Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).
53'
Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Étienne Camara (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia).
52'
Ball pariert. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Facundo Pellistri.
50'
Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Facundo Pellistri (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia).
50'
Ball abgeblockt. Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Georgi Rusev.
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49'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
49'
Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Diego Medina.
47'
Ball abgeblockt. Facundo Pellistri (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Étienne Camara.
46'
Ball pariert. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pedro Chirivella.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und CSKA 1948 Sofia ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Diego Medina.
40'
Elmin Rastoder (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Andre Hoffmann (CSKA 1948 Sofia).
39'
Vorbeigeschossen. Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
39'
Vorbeigeschossen. Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Frédéric Maciel mit einer Flanke.
36'
Foul von Stefan de Vrij (Panathinaikos).
36'
Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Pedro Chirivella (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia).
32'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia).
31'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und CSKA 1948 Sofia ist 1:1. Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Héctor Cuéllar.
31'
Vorbeigeschossen. Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Frédéric Maciel.
30'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Rick van Drongelen.
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29'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Adriano Jagusic.
29'
Ball abgeblockt. Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Atanas Iliev.
29'
Vorbeigeschossen. Atanas Iliev (CSKA 1948 Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Georgi Rusev mit einer Flanke nach einer Ecke.
29'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Rick van Drongelen.
29'
Ball abgeblockt. Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ball abgeblockt. Frédéric Maciel (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jules Meyer.
27'
Vorbeigeschossen. Georgi Rusev (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ognjen Gasevic.
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26'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Petar Marinov.
26'
Ball pariert. Stefan de Vrij (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adriano Jagusic mit dem Kopf.
26'
Vorbeigeschossen. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Facundo Pellistri.
25'
Abseits Panathinaikos. Pedro Chirivella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elmin Rastoder im Abseits.
21'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und CSKA 1948 Sofia ist 1:0. Adriano Jagusic (Panathinaikos) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Santino Andino mit einer Flanke.
20'
Facundo Pellistri (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Ognjen Gasevic (CSKA 1948 Sofia).
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19'
Vorbeigeschossen. Jules Meyer (CSKA 1948 Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Frédéric Maciel mit einem langen Ball.
16'
Elmin Rastoder (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Andre Hoffmann (CSKA 1948 Sofia).
15'
Ecke CSKA 1948 Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Rick van Drongelen.
14'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
14'
Jules Meyer (CSKA 1948 Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Abseits Panathinaikos. Rick van Drongelen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Georgios Kyriakopoulos im Abseits.
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6'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Cuéllar.
6'
Ball abgeblockt. Étienne Camara (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adriano Jagusic.
5'
Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Moataz Zemzemi (CSKA 1948 Sofia).
5'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Georgi Rusev.
5'
Ball abgeblockt. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Facundo Pellistri.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Panathinaikos und CSKA 1948 Sofia.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.