Panathinaikos Athens

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und ZSKA Sofia ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und ZSKA Sofia ist 2:1.
92'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Tamimou Ouorou.
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91'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Mohamed Brahimi (ZSKA Sofia).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Tamimou Ouorou.
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90'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia).
89'
Foul von Andrews Tetteh (Panathinaikos).
89'
Dinis Almeida (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andrews Tetteh.
86'
Foul von Kings Kangwa (Panathinaikos).
86'
Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Wechsel Panathinaikos. Adriano Jagusic kommt für Santino Andino.
83'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Das Spiel ist unterbrochen (Panathinaikos).
81'
Santino Andino (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
81'
Teodor Ivanov (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel ZSKA Sofia. Joël Zwarts kommt für Andrey Yordanov.
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80'
Foul von Cyriel Dessers (Panathinaikos).
80'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
77'
Étienne Camara (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
77'
Max Ebong (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Panathinaikos. Cyriel Dessers kommt für Levi García.
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75'
Ball abgeblockt. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Fedor Lapoukhov.
74'
Vorbeigeschossen. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Stefan de Vrij mit einem langen Ball.
71'
Levi García (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
70'
Wechsel ZSKA Sofia. Mohamed Brahimi kommt für Stefano Sensi.
70'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
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70'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und ZSKA Sofia ist 2:1. Vicente Taborda (Panathinaikos) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Andrews Tetteh.
67'
Vorbeigeschossen. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Max Ebong mit einer Flanke.
65'
Vorbeigeschossen. Davide Calabria (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vicente Taborda mit einem Steilpass.
65'
Wechsel Panathinaikos. Étienne Camara kommt für Imrân Louza.
64'
Wechsel Panathinaikos. Andrews Tetteh kommt für Elmin Rastoder.
64'
Vorbeigeschossen. Max Ebong (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Tamimou Ouorou.
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63'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
61'
Vorbeigeschossen. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
61'
Levi García (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia).
59'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
59'
Bruno Jordão (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Imrân Louza (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia).
55'
Wechsel ZSKA Sofia. Tamimou Ouorou kommt für Pastor.
53'
Imrân Louza (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Imrân Louza (Panathinaikos).
53'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Max Ebong (ZSKA Sofia).
51'
Vorbeigeschossen. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Santino Andino.
51'
Davide Calabria (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Bruno Jordão (ZSKA Sofia).
50'
Ball pariert. Levi García (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kings Kangwa.
50'
Abseits Panathinaikos. Kings Kangwa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elmin Rastoder im Abseits.
50'
Ball pariert. Kings Kangwa (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Santino Andino.
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48'
Ball pariert. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vicente Taborda.
48'
Vorbeigeschossen. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit einer Flanke.
48'
Vorbeigeschossen. Levi García (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vicente Taborda.
47'
Ball abgeblockt. Davide Calabria (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Dinis Almeida.
46'
Ball abgeblockt. Levi García (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davide Calabria mit einem langen Ball.
45'
Wechsel ZSKA Sofia. Bruno Jordão kommt für Isaac Solet.
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45'
Wechsel ZSKA Sofia. Max Ebong kommt für Ioannis Pittas.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und ZSKA Sofia ist 1:1.
47'
Ball pariert. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Davide Calabria.
46'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Isaac Solet.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Rick van Drongelen (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte.
44'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und ZSKA Sofia ist 1:1. Dinis Almeida (ZSKA Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Stefano Sensi mit einer Flanke nach einer Ecke.
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43'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Georgios Kyriakopoulos.
42'
Foul von Vicente Taborda (Panathinaikos).
42'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und ZSKA Sofia ist 1:0. Davide Calabria (Panathinaikos) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Vicente Taborda.
41'
Kings Kangwa (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Jean-Philippe Gbamin (ZSKA Sofia).
40'
Abseits ZSKA Sofia. Ioannis Pittas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leandro Godoy im Abseits.
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38'
Abseits Panathinaikos. Vicente Taborda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Levi García im Abseits.
37'
Foul von Vicente Taborda (Panathinaikos).
37'
Stefano Sensi (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball pariert. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Vicente Taborda.
35'
Abseits ZSKA Sofia. Jean-Philippe Gbamin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leandro Godoy im Abseits.
31'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Stefan de Vrij.
31'
Stefan de Vrij (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Stefano Sensi (ZSKA Sofia).
30'
Ball pariert. Davide Calabria (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kings Kangwa.
30'
Ball pariert. Davide Calabria (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Elmin Rastoder.
29'
Ball pariert. Stefano Sensi (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Teodor Ivanov mit einem langen Ball.
28'
Davide Calabria (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Ángelo Martino (ZSKA Sofia).
27'
Foul von Vicente Taborda (Panathinaikos).
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27'
Ángelo Martino (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball pariert. Levi García (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Elmin Rastoder.
24'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Teodor Ivanov.
21'
Vorbeigeschossen. Levi García (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
19'
Ball pariert. Ángelo Martino (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
18'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Pastor.
16'
Levi García (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Isaac Solet (ZSKA Sofia).
14'
Ball pariert. Rick van Drongelen (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Imrân Louza mit einer Flanke.
14'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Pastor.
14'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Andrey Yordanov.
12'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Teodor Ivanov.
12'
Ball pariert. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
10'
Vorbeigeschossen. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit einer Flanke.
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9'
Foul von Imrân Louza (Panathinaikos).
9'
Isaac Solet (ZSKA Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Levi García (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Dinis Almeida (ZSKA Sofia).
8'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Pastor (ZSKA Sofia).
8'
Imrân Louza (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Dinis Almeida (ZSKA Sofia).
7'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Davide Calabria.
7'
Ecke ZSKA Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Iñaki Peña.
7'
Ball pariert. Andrey Yordanov (ZSKA Sofia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Stefano Sensi.
4'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Leandro Godoy.
4'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Philippe Gbamin.
2'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Isaac Solet (ZSKA Sofia).
2'
Ball pariert. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrey Yordanov mit dem Kopf.
2'
Ball abgeblockt. Leandro Godoy (ZSKA Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ángelo Martino.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Panathinaikos und ZSKA Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.