Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové ist 2:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové ist 2:2.
96'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové ist 2:2. Abdullahi Umar (FC Hradec Králové) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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94'
Étienne Camara (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
89'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové ist 2:1. Abdullahi Umar (FC Hradec Králové) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Filip Cihák.
82'
Wechsel FC Hradec Králové. Elione Neto kommt für Ondrej Mihálik.
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73'
Wechsel Panathinaikos. Elmin Rastoder kommt für Andrews Tetteh.
73'
Wechsel Panathinaikos. Adriano Jagusic kommt für Vicente Taborda.
73'
Wechsel FC Hradec Králové. Matej Valenta kommt für Vladimír Darida.
72'
Wechsel FC Hradec Králové. Adam Vlkanova kommt für Mick van Buren.
72'
Wechsel FC Hradec Králové. Daniel Trubac kommt für Samuel Dancák.
67'
Wechsel Panathinaikos. Facundo Pellistri kommt für Santino Andino.
67'
Wechsel Panathinaikos. Cyriel Dessers kommt für Levi García.
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61'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové ist 2:0. Andrews Tetteh (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Pedro Chirivella.
61'
Wechsel FC Hradec Králové. Abdullahi Umar kommt für Tom Sloncík.
55'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové ist 1:0. Andrews Tetteh (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové ist 0:0.
46'
Santino Andino (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
24'
Wechsel Panathinaikos. Giorgos Katris kommt für Triantafyllos Tsapras.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Panathinaikos und FC Hradec Králové.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.